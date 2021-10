Spoliations des biens juifs, une histoire sans fin

Picasso, Matisse, Cézanne, Chagall… Ils sont tous là, miraculeusement rescapés du pillage industriel organisé par les nazis, dans "Afterlives: retrouver les histoires perdues de l’art pillé", l’expo du Musée juif de New York.

Avec 53 œuvres d'art, 80 objets rituels juifs provenant de synagogues détruites, des photographies et documents d'archives, l’exposition, bien que petite, offre une fenêtre sur l’ampleur du pillage nazi. L’histoire de la survie de ces objets, et leur cheminement depuis, sont autant de témoignages de résistance face aux tentatives d’effacement culturel.

Pendant l’Occupation, la Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), organe nazi chargé de la confiscation des biens, réquisitionne le musée du Jeu de Paume à Paris, pour y stocker les œuvres spoliées d'artistes et collectionneurs juifs. Chaque entrée et sortie est méticuleusement consignée par la résistante et conservatrice Rose Valland, dont le travail d’inventaire permettra à la Libération d’entamer la quête de ces pièces volées.

Entre 1940 et 1944, on estime que 22.000 œuvres sont passées par le Jeu de Paume, dont deux tableaux d’Henri Matisse, réunis aujourd’hui dans le musée de la 5e avenue: «Femme en jaune et bleu, à la guitare» et «Les Marguerites».

Vue en plein écran Vue de l'exposition "Afterlives". ©Steven Paneccasio

Göring, pilleur en chef

En 1940, les nazis dérobent ces deux toiles au galeriste juif Paul Rosenberg. Lorsqu’il fuit aux États-Unis, Rosenberg place une partie de sa collection dans un coffre-fort à Bordeaux, que les nazis pillent. Les deux Matisse transitent ensuite au Jeu de Paume où «Femme en jaune et bleu, à la guitare» est sélectionnée par Hermann Göring, bras droit d’Hitler et pilleur d’art notoire, pour sa collection personnelle. Le second tableau restera en France.

Restituées séparément à Rosenberg après la guerre, les deux œuvres se retrouvent finalement ensemble aujourd’hui à l’Art Institute de Chicago. L’histoire de leur réunion ne s’arrête pas là: en août 1944, le fils de Paul Rosenberg, Alexandre, qui avait rejoint les Forces Françaises Libres, participe à la libération d’un train contenant des œuvres spoliées… dont des dizaines appartenant à la collection de son père.

«Nous avons construit cette exposition autour d'un certain nombre de sites physiques où des œuvres d’art pillées ont transité pendant et après la guerre, y compris dans des dépôts de stockage nazis et des points de collecte alliés», explique Sam Sackeroff, conservateur adjoint de l’exposition. «Lorsque vous regardez un groupe de peintures dans la galerie, vous savez que ces œuvres ont été exposées ensemble auparavant, dans un autre moment de leur histoire mouvementée. Parfois, vous avez presque l'impression que les œuvres portent la marque de ce passé, des risques et dangers auxquels elles ont été confrontées et, plus important encore, le risque et le danger auxquels étaient confrontés les hommes et les femmes qui les possédaient.»

Vue en plein écran Vue de l'exposition "Afterlives". ©Steven Paneccasio

Führermuseum

Des œuvres exposées, certaines étaient destinées au Führermuseum, un projet de musée à Linz en Autriche, imaginé par Adolf Hitler en son honneur, dont «Bataille sur le Pont» de Claude Lorrain, vendue sous la contrainte. D’autres ont été vendues, pour enrichir le Troisième Reich. D’autres encore, considérées comme «dégénérées», détruites.

L’exposition intègre aussi des œuvres créées par des artistes juifs alors qu’ils étaient dans des camps de concentrations, autres témoignages poignants du rôle de l’art dans l’adversité; et le regard de quatre artistes contemporains sur la résonance actuelle de la question de la spoliation.

Car «Afterlives» rappelle également en filigranes que la spoliation des œuvres est un sujet loin d’être clos. «Nus dans un paysage», de Max Pechstein, volé dans l'appartement parisien du banquier et collectionneur juif allemand Hugo Simon, n’a été retrouvé qu’en 1966 dans les caves du Palais de Tokyo. En juillet 2021, la peinture a finalement été remise par le gouvernement français aux descendants de Simon.

«Dans certains cas, il y a eu un manque de volonté de la part des propriétaires actuels des œuvres pillées, même si heureusement cela est sans doute en train de changer», analyse Sackeroff. «Dans d'autres cas, une œuvre d'art peut avoir été vendue sous la contrainte pendant la guerre. Bien qu'il s'agisse d'une forme de dépossession forcée et un motif de restitution, il peut souvent être beaucoup plus difficile à prouver que d'autres types de vol et cela peut également entraîner des complications.”

La toile cubiste exposée «Composition», du peintre juif Fédor Löwenstein, faisait partie d'une vingtaine de peintures que l’artiste avait tenté d’envoyer aux États-Unis en 1940. Interceptée par les nazis puis miraculeusement épargnée, elle fut longtemps oubliée après la guerre dans les sous-sols du Louvre. Récemment, les ayants droits ont été retrouvés. Le processus de restitution est toujours en cours, près de huit décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Exposition «Afterlives: Recovering

the Lost Stories of Looted Art» Jusqu’au 9 janvier 2022. Au Musée Juif de New York: thejewishmuseum.org Note de L'Echo: 5/5