Tervuren à Paris. La comedia dell'arte du Congo

Dans la Mezzanine du musée que dirige Emmanuel Kasarhérou, premier directeur d'origine kanak d'un grand musée français, où la lumière sombre met en valeur les vitrines et les estrades parfaitement éclairées où trônent ces objets, nous suivons Julien Volper, commissaire de l'exposition et maître de conférences à l'ULB.

Le Sud-Ouest congolais d'où proviennent ces pièces initiatiques "pende", dépasse, nous rappelle-t-il, la taille de l'Italie. "Sur les quelque 1.500 masques de Tervuren, ces masques 'yaka' sont une centaine. Ils étaient presque tous à usage unique, dans le cadre de l'initiation dite du 'mukanda'. Nos collections ne reflètent pas toujours la réalité du terrain: nous avons, au musée, quelques rares exemples de scènes d'accouplement, avec le truculent masque 'kholuka'. Or, ces représentations étaient plus fréquentes dans la réalité, mais elles étaient moins souvent collectées, notamment par les missionnaires." On devine pourquoi…