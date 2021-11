Thomas Hertog, cosmologiste: "Il faut inscrire la science dans un contexte culturel plus large"

Le cosmologiste belge Thomas Hertog a collaboré à la mise en place des expositions "Imaginer l’univers" à Louvain et "Cosmos" au Grand-Hornu. Il nous explique l'intérêt de l'art dans sa discipline.

Le cosmologiste belge Thomas Hertog, professeur à la KULeuven et spécialiste du Big Bang, a participé à l’élaboration de deux nouvelles expositions sur l’espace: "Imaginer l’univers" à Louvain et "Cosmos. Design d’ici et au-delà" au Centre d’innovation et de design (CID) du Grand-Hornu. Pour celui qui a travaillé pendant vingt ans avec le célèbre physicien anglais Stephen Hawking, il est plus que jamais nécessaire d’inscrire la science dans la culture.

Que fait un cosmologiste?

Un cosmologiste étudie l’évolution et l’origine de l’univers. Je développe des modèles et des lois physiques qui donnent une description de l’univers. Je m’intéresse plus particulièrement aux lois de la gravitation, qui sont d’ailleurs le fil rouge des deux expositions, à Louvain et à Mons. La naissance de la cosmologie a eu lieu en 1915 lorsqu’Einstein a développé et formulé sa théorie de la relativité.

Mais les hommes n’ont-ils pas toujours fait de la cosmologie? Après tout, le mot "cosmos" vient du grec ancien…

L’humanité a toujours cherché à comprendre l’origine de l’univers. Mais longtemps, la cosmologie a été une branche de la philosophie, de la métaphysique. Même pour Newton, le cosmos restait un cadre métaphysique. La physique se passait dans le cosmos, mais le cosmos restait hors de notre connaissance. L’espace était un cadre, mais il n’était pas connu en tant que tel. La théorie d’Einstein a inclus l’espace-temps dans la physique et c’est à ce moment que nait véritablement la cosmologie. C’est donc en 1915 que la cosmologie est devenue une véritable science.

Pourquoi avez-vous voulu participer à l’élaboration ces deux expositions? Pourquoi créer un dialogue entre la science et l’art?

Je suis spécialiste du Big Bang. Or, le Big Bang représente la frontière de la physique. En travaillant avec Stephen Hawking durant vingt ans, je suis progressivement parvenu à la conclusion que la science du Big Bang a la capacité de transformer notre vision du monde en nous permettant de mieux comprendre notre place dans l’univers. La cosmologie fondamentale n’est pas seulement scientifique. Et c’est là que l’art intervient. Les artistes sont capables de créer des images de l’univers et des lois physiques, qui en révèlent à la fois le mystère et la beauté, et qui vont bien au-delà des représentations scientifiques. C’est pourquoi je suis convaincu qu’il faut inscrire la science dans un contexte culturel plus large: la culture doit alimenter la science et la science doit alimenter la culture. Mon objectif est de renforcer cette boucle.

La cosmologie peut-elle, de la même façon, nous fournir une autre approche de la question écologique?

Le message le plus important de la cosmologie est celui-ci: quelle est la connexion entre l’univers et notre humanité? Les lois qui gèrent l’univers sont miraculeusement faites pour que l’humanité et la vie se développent. Ces lois physiques ont été créées lors du Big Bang: qu’est-ce qui explique que ces lois soient si détaillées, si précises, au point qu’elles s’appliquent toujours des milliards d’années plus tard? Il faut être conscient que si un seul élément avait varié dans ces lois, rien ne se serait passé… Ces lois de la physique sont impersonnelles. Ce sont des vérités absolues, mais elle fonde notre existence. C’est ce lien fondamental qu’il faut approfondir. Comment intégrer notre point de vue humain? Les artistes, qui jouent avec les représentations, ont des choses à nous apprendre à ce sujet. La cosmologie peut approfondir notre manière de comprendre notre place dans l’univers. Elle peut nous permettre de mieux saisir cette connexion qui a toujours existé entre nous et l’univers et qui, hélas, est aujourd’hui perdue. La cosmologie ne nous dit pas comment on doit vivre, elle ne nous dit pas comment faire de l’écologie, mais elle fournit un cadre scientifique d’où on peut partir pour poser une série de questions existentielles. Aujourd’hui, nous sommes hélas fort déconnectés de la science. C’est pourquoi il faut réinscrire la science au cœur même de l’expérience.

Vue en plein écran Thomas Hertog à l'exposition "Cosmos" au CID du Grand-Hornu. ©ANTONIN WEBER / HANS LUCAS

Quelle est la place de l’imagination dans la recherche scientifique?

C’est très difficile à expliquer. Hormis la part d’intuition, il est très important de comprendre que les scientifiques partent toujours des cadres existants en essayant de les confronter, de les pousser à leur limite. Nous testons les modèles existants et nous essayons de comprendre l’endroit où il casse, où il ne fonctionne plus. Or, à un moment donné, un paradigme scientifique existant casse. Et lorsque cela se produit, c’est extrêmement déroutant…

Quelle théorie va casser prochainement? Qu’est-ce qui nous manque encore pour comprendre le Big Bang?