Thomas Houseago, représenté par Xavier Hufkens, expose aux Beaux-Arts

Fin 2019, Thomas Houseago perd son père. Début 2020, la pandémie le contraint à fermer son atelier et à camper dans une petite maison en bord de mer à Malibu, seul. Il porte un nom très ancien: Houseago vient du frison huisinga, "le propriétaire". Son avant-dernière exposition, chez Xavier Hufkens, "Constructions" révélait des sculptures nées d’une joute physique avec matière et espace . "Quand je sculpte, je me transforme, avec mon corps tout entier. La sculpture est une danse", dit Houseago. Sa peinture porte aussi cette joute, mais cette fois avec soi-même et ses visions. Quittant sa "maison" (son atelier), renonçant aux constructions (ses sculptures), il a tenu un journal dessiné de ce qui le hantait , ces pertes difficiles à combler.

"Je n’aurais pu peindre sans la côte de Malibu, où la lumière, la sensation de la couleur, le mouvement, le soleil et la lune sont des éléments puissants, ni sans mon enracinement européen, nordique, romantique. Entre le Covid et mon traitement (pour sa dépression, NDLR), j’étais dans un univers restreint. J’ai peint dehors, mes toiles étalées sur une terrasse en bois. Ce sont des tableaux intimes. " Pour lui qui a vécu à Bruxelles de 1995 à 2003, voir le monde s’arrêter – se replier sur lui-même – et se confronter à sa vulnérabilité "de la réclusion à la ville de [s]a jeunesse", c’est un retour "surréaliste". Au milieu des primitifs flamands des Musées royaux des Beaux-Arts, il retrouve des couchers de soleil et des couleurs similaires.

Soleils fraternels

Il a peint à la lisière de deux mondes, la terre et l’océan, alors qu’il se tenait sur le seuil entre la perte et la réparation, et ses toiles en portent toute la charge. Ces vers de Victor Hugo viennent à l’esprit: "Le dôme obscur des nuits, semé d’astres sans nombre / Se mirait dans la mer resplendissante et sombre". Houseago renoue avec le pouvoir de la nature qui chez les Romantiques manifestait la puissance divine. Ses soleils fraternisent avec celui, nucléaire, d’Edvard Munch. En se jetant à corps perdu sur la toile, le peintre fusionne la douleur de la perte et la sublimation réparatrice. En se tenant au bord de la terre ferme et de la mer incertaine, de la noirceur et de la lumière, il accueille et abolit son chaos intérieur. Sa monumentale "Ecstatic Vision" est un "puits de l’âme" qui absorbe des fragments de sa personne (ses chaussures) et de la nature (une plume, une brindille) et son dantesque "Guide Shows I Did Die" montre un squelette qui accompagne aimablement le peintre mort et pourtant vivant.