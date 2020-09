Trésors de nos origines

Bravez les obstacles et ralliez d’urgence ces rues parisiennes où 44 galeries révèlent des centaines de pièces qui nous relient au monde . Envers et contre tout, Pierre Moos , qui dirige ce Parcours depuis 2008 (un quatuor de pays, rappelle-t-il, tient le haut du pavé des arts premiers: France, Allemagne, Espagne et… Belgique), a refusé de suspendre ce rituel qui attire la planète à Saint-Germain-des-Prés, foyer rare de ces arts et de l’archéologie, entre rue des Beaux-Arts et quai de Conti.

À la sécurité sanitaire, Moos a joint la sécurité juridique. Les tentations de réécrire l’histoire se heurtent à des règles de droit pluriséculaires. Yves-Bernard Debie , conseil bruxellois de Parcours des Mondes et de galeries et collectionneurs européens, propose donc un guide des règles applicables en France . En un domaine devenu complexe ("une idole cycladique […] ou une Alfa Roméo de 1932 ont pu être classées 'trésors nationaux'"), ses éclairages sur les seuils de valeur, les documents, les pouvoirs étendus des douanes sont précieux.

Douceur poétique

Le Parisien Julien Flak aligne les pièces insolites: brassard Elema du XIXe siècle, en écorce battue, baguettes de bois et pigments ou bouclier de la vallée de la Wahgi (Papouasie Nouvelle-Guinée), leçon de tactique et d’histoire – les motifs géométriques peints et l’ornement de plumes (disparu) égaraient l’adversaire, et surtout, un pendentif hei-tiki d’origine maorie (Nouvelle-Zélande) en néphrite sculptée et haliotide (un coquillage), exemple d’un outil devenu objet d’art.