Une expo interactive pour inventer les villes de demain

Bel Expo est la première exposition permanente de sensibilisation aux défis environnementaux et urbains.

Destinée aux 10-14 ans, BelExpo est conçue comme un parcours interactif, basé sur les technologies numériques et dans lequel les visiteurs sont autonomes. Aménagée en dix quartiers thématiques, cette expérience interroge nos modes de vie et propose des alternatives pour construire les villes et les habitudes durables de demain.