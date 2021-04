Une expo sur la censure dans la bande dessinée à Bozar

Dans un contexte où on parle de plus en plus de "cancel culture", Bozar présente "Mille sabords et castrats", une exposition didactique sur la censure dans la bande dessinée autour de sept thèmes différents: la violence, la drogue et autres dépendances, le racisme, le langage, le sexe et la nudité, l’histoire et les vaches sacrées, comme les membres de la famille royale.