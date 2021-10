Une œuvre de Magritte à nouveau exposée après un vol mystérieux

"Olympia", de René Magritte, va être exposé à Malines. Le tableau est resté dans un coffre pendant 10 ans, après un vol qui pourrait être lié au terrorisme.

Une femme nue aux cheveux blonds est couchée sur l’herbe. Elle contemple un coquillage posé sur son ventre. Derrière elle, la mer azur se fond dans un ciel d’un bleu aussi éclatant. René Magritte l’a peinte en 1948, en prenant son épouse comme modèle. Le coquillage sur son ventre – un symbole de fertilité – est vu comme l’évocation du désir d’enfant inassouvi du couple.

"Nous sommes sans cesse à la recherche d’œuvres d’artistes belges à l’histoire singulière." Hans Bourlon Cofondateur du Kunstuur

Après avoir entreposé la peinture dans un coffre durant dix longues années, son propriétaire l’en ressort pour une expo. Il prête ainsi "Olympia" pendant quelques mois à Hans Bourlon – le patron de Studio 100 – et au frère de celui-ci pour l’exposer au musée Het Kunstuur à Malines dès ce dimanche. "Nous sommes sans cesse à la recherche d’œuvres d’artistes belges à l’histoire singulière", déclare Hans Bourlon. "‘Olympia’ en est une très certainement."

Vol mystérieux

Jusqu’en 2009, "Olympia" était accrochée dans le petit musée René Magritte à Jette, logé dans la maison où le surréaliste a travaillé pendant des années. Le collectionneur belge qui a acheté l’œuvre l’a prêtée au musée: "Je l’ai achetée parce que je l’aimais et ne voulais pas la voir partir à l’étranger", confie l’homme qui préfère ne pas voir son nom imprimé dans le journal. "Dans la maison de Magritte, d’autres ont donc eu l’occasion de l’admirer."

Mais, en septembre 2009, des auteurs inconnus commettent un braquage dans le musée. Ils tiennent en joue les membres du personnel et les visiteurs avant de décrocher "Olympia" et de l’emporter dans leur fuite.

Pendant un an et demi, le propriétaire n’a plus entendu parler du vol ni de sa peinture. Jusqu’à ce qu’il demande à la compagnie d’assurance de l’indemniser. "Une semaine plus tard, je recevais un coup de téléphone: la peinture avait été remise à la police. C’est tout de même mystérieux, non?"

Piste terroriste

En réalité, c’est le détective privé Janpiet Callens, un inspecteur de police à la retraite, qui s’est chargé en 2011 d’apporter à la police la peinture restée soigneusement dans son cadre original. Il avait sondé ses relations dans le milieu artistique et avait été tuyauté, selon ses dires, sur la localisation de la peinture.

"Je pense que le vol a été commis sur commande, mais que l’acheteur n’a plus voulu détenir l’œuvre par la suite au vu de l’agitation médiatique. " Janpiet Callens Détective privé

"Je pense que le vol a été commis sur commande, mais que l’acheteur ne voulait plus détenir l’œuvre au vu de l’agitation médiatique", dit-il au téléphone. "Les voleurs auront tenté de la vendre ailleurs, mais sans succès."

Les braqueurs n’ont jamais été retrouvés. Il se dit que Khalid El Bakraoui, un des terroristes qui ont commis les attentats-suicides à la station Maelbeek et à l'aéroport de Zaventem en mars 2016, aurait été lié au braquage. La police l’aurait approché par deux fois durant l’enquête pour négocier la restitution de la peinture. En vain.

50.000 euros L'informateur du détective privé aurait reçu 50.000 euros de récompense pour avoir indiqué où se trouvait l'œuvre volée

Janpiet Callens a réussi tout de même à conclure un deal avec son informateur anonyme, qui aurait reçu une récompense de quelque 50.000 euros. Le détective refuse de dévoiler son nom parce qu’il s’est engagé à préserver son anonymat. Mais il ne croit pas qu’El Bakraoui ait été mêlé à la transaction.

Le vol d’"Olympia" reste donc entouré de mystère. En 2014, le parquet bruxellois a clos le dossier sans avoir identifié les auteurs, faute de preuves. Le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw a déclaré dans une interview à Vanity Fair qu’il attachait du crédit à l’hypothèse visant El Bakraoui, mais que la piste n’avait jamais été approfondie. Sans lien manifeste avec le terrorisme, le parquet fédéral ne pouvait pas lancer un nouveau dossier.

Agent sous couverture

Cette théorie ne sort tout de même pas de nulle part. Lors d’un autre vol d’œuvres d’art, en 2013, l’implication d'El Bakraoui avait bel et bien été établie. Les voleurs avaient volé, pendant la nuit, une dizaine d’œuvres, dont "La Penseuse" du fauviste néerlandais Kees van Dongen et "Crevettes et coquillages", une petite nature-morte de James Ensor, dans le musée Van Buuren à Uccle.

"On n’achète pas non plus un beau vêtement pour le laisser dans sa garde-robe, hein? Il faut en profiter. Il en va de même pour les œuvres d’art." Le propriétaire d'"Olympia"

El Bakraoui n’était sans doute pas l’auteur du braquage, mais, sans le savoir, avait négocié avec un agent sous couverture la restitution des œuvres contre de l’argent. Il s’était ensuite évanoui dans la nature après des fuites sur ces négociations. En mars 2016, il se faisait exploser dans la station de métro Maelbeek.

Ce qu’il est advenu de "La Penseuse" reste un mystère. Après 2011, "Olympia" n’a jamais retrouvé sa place au musée. Le collectionneur l’a mise à l’abri pendant des années dans un coffre, à contre-cœur. "On n’achète pas non plus un beau vêtement pour le laisser dans sa garde-robe, hein? Il faut en profiter. Il en va de même pour les œuvres d’art."

Les frères Bourlon assurent que toutes les œuvres sont en sécurité et soigneusement inspectées au Kunstuur. "Deux tiers des œuvres au Kunstuur sont les joyaux de collections privées et sont donc rarement exposées au grand public."