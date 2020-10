Xavier Roland, directeur du BAM: "Le pop art est une attitude"

Le pop art à l’honneur des cimaises cet automne: deux expositions – l’une, au musée de la Boverie à Liège, consacrée à Andy Warhol et l’autre, au BAM de Mons, consacrée à Roy Lichtenstein – permettent de revenir sur ce courant majeur pour notre temps.

Le pop art entend effacer les frontières entre le "grand art" et l’objet quotidien de la culture populaire. Il prend explicitement position contre l’expressionnisme abstrait de l’époque, idéaliste et élitiste. À l’inverse, le pop art est jeune, populaire, produit en masse, excentrique et subversif, ludique, érotique, humoristique, ironique et iconoclaste. Ses couleurs flash et ses aplats graphiques se conjuguent à un vaste répertoire iconographique et thématique: objets de consommation (appareils ménagers, boîtes de soupe…), célébrités (de Marilyn Monroe à Mao), images des "mass media", héros de bandes dessinées (de Superman à Popeye)… Mais il se tourne aussi vers l’actualité politique: droits civiques, féminisme, guerre du Vietnam, guerre froide ou conquête de l’espace. Souvent sériel (Warhol revendique même un "art industriel"), il exploite les procédés mécaniques et inexpressifs de la communication de masse. "En nous éclairant sur les mythes de leur époque", écrit l'historienne de l'art Flavia Frigeri, "ces artistes cherchent à souligner les aspects tant positifs que négatifs de la culture contemporaine".

Et au premier rang de ces aspects négatifs, le consumérisme. Le pop art est souvent ambigu sur ce point. Mais pour nombre d’artistes de ce courant, la critique de la société de consommation est au cœur de leur travail. Ils tournent en dérision la crédulité face à la publicité – qui envahit tous les espaces – et le fantasme de jeunesse éternelle; ils mettent en cause le rêve américain et sa superficialité déshumanisante; ils dénoncent son impérialisme symbolisé par le Coca-Cola; ils montrent le caractère artificiel et consommable des images de stars. À l’heure où ce modèle de société a touché ses limites, ces critiques du consumérisme sont plus que jamais pertinentes.

Interview avec Xavier Roland, directeur du BAM

À l’occasion de la future exposition "Roy Lichtenstein, visions multiples" qui se tiendra aux Beaux-Arts de Mons (BAM), entretien avec Xavier Roland, directeur du musée, au sujet de cet artiste et de son actualité.

Qu’est-ce qui caractérise l’apport de Lichtenstein au pop art?

Dans les années soixante, c’est l’un des tout premiers à s’intéresser à tout ce qui concerne l’art commercial. Il a eu cette intuition d’aller chercher ce qui était en train d’envahir la société de l’époque, la société de consommation et de communication. Très tôt, il en a fait son sujet de travail. Ce faisant, il s’est mis en porte à faux par rapport au contexte de l’art américain de l’époque marqué par l’expressionnisme abstrait où toute la subjectivité de l’artiste explosait sur la toile. Alors que lui prend un tout autre sujet, celui de la consommation, alors considéré comme non artistique. Tous les procédés techniques qu’il utilise lui permettent de créer des images beaucoup plus percutantes que ce que ne peut faire la peinture traditionnelle. À l’inverse de l’expressionnisme, son travail consiste à effacer le geste de sa propre main pour affirmer la platitude de la surface. C’est un procédé qui permet de créer une distance.

Expo "Roy Lichtenstein. Visions multiples" BAM, Mons, du 31 octobre 2020 au 7 février 2021. Plus d’infos sur bam.mons.be

Justement, l’exposition du BAM montrera que c’était un grand expérimentateur…

Oui, c’est l’angle d’approche de l’exposition. Toute sa vie, il a énormément travaillé la technique, le savoir-faire, l’artisanat pour arriver à ces images qui, quand on les regarde, donnent l’impression d’avoir été réalisées en une fois. Or il y a en amont un énorme travail technique qui disparaît dans l’image finale. Il utilise les différentes techniques de reproductions mécaniques de l’œuvre pour arriver à développer son style qui est aujourd’hui reconnaissable entre tous. C’est aussi un artiste qui a multiplié de manière incroyable les supports – la céramique, l’émail, le plexiglas, le Rowlux… Il a une formation en design industriel et cette formation a une implication à la fois dans ses expérimentations et dans le travail du dessin, synthétique – un art d’aller directement à l’essentiel. Il est reconnu pour faire des images qui sont de vrais clichés, il fait des images qui claquent. Aujourd’hui, cela semble évident mais dans les années soixante, c’est lui qui a inventé cette manière de procéder pour arriver à ce style si particulier. Prenez par exemple le point de la trame typographique, le point Benday, sa marque de fabrique. Au début, il le fait à la main, puis il invente cette grille qui est une espèce de pochoir par lequel il "mécanise" le procédé. En fait, tout son style vient des procédés de l’imprimé, et plus spécifiquement de la BD: les aplats de couleurs pures, sans profondeur, et qui ne se mélangent pas, le contour noir, le point de trame, les hachures, le côté lisse, synthétique, etc. Tous ces éléments ont été totalement intégrés à nos codes graphiques et visuels. Il a donc vraiment pénétré notre société de façon profonde.

Quel est son rapport à la société de consommation?

C’est difficile à cerner. Il s’installe dans cette société de consommation qui est en train de se mettre en place mais – et c’est valable pour le pop art américain en général – il ne cherche pas à faire passer un message politique. La femme, par exemple, la femme-objet: est-ce qu’il adopte une position critique ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, il en fait un symbole, un stéréotype. Cela dit, Lichtenstein est un personnage compliqué. Il s’abstient de discours politique mais qu’il le veuille ou non, il montre une image de la société. Et il le dit clairement: quand il voit apparaître la télévision, la communication de masse, il explique qu’on ne voit plus le monde qu’au travers d’une copie ou d’une copie d’une copie. Et son travail suit la même démarche: il ne fait que copier des copies, non sans ironie. Il ne prend jamais des objets de façon directe. Cela dit, il ne fait pas que copier stupidement: il déforme et réinterprète, il compose les images avec d’autres images, pour en faire une œuvre d’art.

De là vient l’intérêt de faire une expo sur cet artiste?

Oui; il ne critique pas la société mais la manière dont elle utilise l’image. Or cette société qu’il envisage est celle qui s’est développée de manière radicale jusqu’à aujourd’hui. Mais justement, cette société de consommation est aujourd’hui totalement remise en cause. J’ai donc le sentiment que cette œuvre convient très bien pour contribuer à ce débat.

Selon vous, qu’est-ce qui fait l’intérêt du pop art?