À l’Espace Vanderborght, l’art bruxellois prend toutes les formes

Prenez 235 artistes de tous horizons, confirmés ou amateurs, mais domiciliés à Bruxelles (par le chez-soi ou par l’atelier). Demandez à chacun de choisir trois œuvres. Placez-les dans un lieu immense, mais convivial (les six étages, le patio géant et les 6.000 m² des anciens établissements Vanderborght). Laissez frémir pendant quatre jours. Dégustez.

Un jury pour désigner le vainqueur

Une des originalités de l’événement, ce sont ces petits papiers et crayons distribués à l’entrée, et qui vont permettre aux visiteurs de laisser des messages, commentaires et autres impressions dans les boîtes aux lettres des artistes, afin de réagir à leur travail. Une initiative qui "dévirtualise" un peu notre présent et permet une reconnexion vraie.