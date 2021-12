À l'origine des nations, des peintres et de l'imagination

Au XIXᵉ siècle, comment a-t-on justifié l'État-nation? En réarrangeant l'Histoire. Démonstration au Hof van Busleyden, où des représentations de nos ancêtres bourguignons brouillent brillamment fait et fiction.

Exposition "Un passé éclatant. Les Bourguignons vus par les Romantiques" Hof van Busleyden, Malines. Note de L'Echo: À voir jusqu’au 27 février 2022, plus d'infos sur leur site.

En 1830, une problématique toute romantique agite nos politiques: comment faire naître la Belgique dans les âmes et dans les cœurs? Eddy, Romelu et Angèle ne répondant pas encore à l'appel, on se rabat sur le passé pour consolider l'identité nationale, en rehaussant volontiers les faits avec de la fiction. La preuve en images au Hof van Busleyden de Malines, où l'expo "Un passé éclatant. Les Bourguignons vus par les Romantiques" prend comme point de départ le regard sur le passé au moment de l'émergence des États-nations au XIXᵉ siècle, orientant tout un pan de la production artistique à l'époque.

Pour nous faire remonter le temps, le sous-sol du musée a été transformé en salon à coups d'architecture néoclassique et de fauteuils en velours – il ne manque que les rideaux à pompons pour se croire à la Wallace Collection. Aux cimaises, on retrouve les envois des artistes (Henri Leys, Willem Geets, Louis Gallait…) qui ont effectivement habillé les murs des Salons au XIXᵉ siècle. Le point commun entre les peintures d'Histoire réunies ici? Toutes représentent des épisodes illustres des Pays-Bas bourguignons aux XVᵉ et XVIᵉ siècles, réinterprétés pour accommoder les nations nouvellement créées.

"Avec les mêmes ingrédients historiques, on peut composer des plats tout à fait différents." Bart Stroobants Commissaire de l'exposition

C'est là que ça devient croustillant: vu la fluctuation des frontières au fil du temps, ce sont souvent les mêmes protagonistes du passé qui sont mis en avant au XIXᵉ siècle par les peintres d'Histoire de Belgique, de France, des Pays-Bas et d'Espagne, mais sous un angle différent, en fonction de l'agenda de la nation en question. Exemple: les Belges honorent le duc de Bourgogne Philippe le Bon comme leur héros unificateur, le "Conditor Belgii" de Juste Lipse, alors que le Français Isidore Patrois le représente comme le traître ayant livré Jeanne d’Arc aux Anglais. Héros ou ennemi, folle ou hérétique… tout est une question de point de vue, comme le rappelle Bart Stroobants, commissaire de l'exposition: "Avec les mêmes ingrédients historiques, on peut composer des plats tout à fait différents."

Qui a gagné?

Pour souligner cette palette de recettes, les tableaux sont accrochés de façon à confronter les versions. Placé l'un en dessous de l'autre, on mesure pleinement l'écart entre "Charles V rendant visite à François Iᵉʳ pendant son emprisonnement" de Manuel Arroyo y Lorenzo (Musée du Prado, Madrid) et "François Iᵉʳ et Charles Quint" d'Alfred Johannot (Petit Palais, Paris). Si les deux œuvres relatent le même épisode, le peintre espagnol dépeint François Iᵉʳ tel un perdant abattu qui s'incline, malade, devant le magnanime Charles Quint, alors que dans la version française, François Iᵉʳ semble triompher de l'assemblée impériale depuis son lit, comme s'il n’avait jamais été capturé à Pavie.