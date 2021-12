À la Centrale, 12 femmes transforment le quotidien en art

À la Centrale for Contemporary Art, douze femmes (dont 4 Belges) transforment la trivialité du quotidien en art, comme Serena Fineschi éparpillant ses chewing-gum mâchés à la manière de Pollock.

En 1987, Marguerite Duras publiait «La vie matérielle», livre de conversations qui, écrivait-elle, n’a «ni commencement ni fin (…) pas de milieu. Du moment qu’il n’y a pas de livre sans raison d’être, ce livre n’en est pas un. (…) J’ai hésité à le publier mais (rien) n’aurait pu contenir cette écriture flottante de “La vie matérielle”, ces aller et retour entre moi et moi, entre vous et moi dans ce temps qui nous est commun». Elle y parle de tout, de son alcoolisme ou de ce lecteur resté dormir devant la porte de sa maison, à Neauphle-le-Château.

Pour l’écrivain comme pour l’artiste, ces riens flottants de la vie matérielle, sans raison d’être, sont le plomb de l’ordinaire qu’une main philosophale change en or, révélant la richesse indécelable de notre quotidien.

Les œuvres des douze femmes (dont quatre Belges) que présente la Centrale en duo avec la Fondazione Palazzo Magnani participent de ces aller et retour entre la matière la plus triviale et ce processus de gestation qui s’appelle l’art. Dès la première salle, deux œuvres de Serena Fineschi mêlent l’intérieur (la salive) et l’objet (le chewing-gum mâché) éparpillés au sol dans une projection à la Pollock.

"En 2019, j’ai collaboré principalement avec des arbres et depuis le début 2020, j’ai établi une relation de travail solide avec mon cher chat Arturo." Ludovica Giosca Artiste de l'installation "Electrical Whispers"

Intitulée «Jardin public – Décadence», cette apparente improvisation autour de ce que nous ingurgitons et régurgitons s’étale au pied d’une pièce majestueuse («Maestà. Pala della Madonna della Neve, Stefano di Giovanni, Trash Series») aux ors flamboyants, hommage au retable de la Madone des Neiges, conservé au musée des Offices, à Florence. Ce sont des emballages, cette fois d’une friandise «noble», les pralines Ferrero, hommage cocasse aux maîtres siennois de la dorure à la feuille.

Vue en plein écran Léa Belooussovitch dans "La vie matérielle" à la Centrale for Contemporary Art, à Bruxelles. ©Centrale for Contemporary Art

Recueil de confidences

Face à ces deux pièces, Arlette Vermeiren, la première des quatre belges (et doyenne, à 84 ans), compose des nœuds avec les papillons de papier enveloppant les oranges, filés en tapisseries répétitives. Plus loin, Chiara Camoni a dressé «A Tent», isoloir d’impressions végétales de fleurs récoltés dans son jardin sur voiles de soie, véritables dessins de Rohrsach, mélange de palimpseste et de Saint-Suaire. Deuxième Belge, Gwendoline Robin propose «Sous les lunes de Jupiter», installation de sphères en verre et métal inspirée de la recherche astronomique et d’images des lacs gelés de Jupiter et du ciel du désert andain d’Atacama.

Vue en plein écran Chiara Camoni dans "La vie matérielle" à la Centrale for Contemporary Art, à Bruxelles. ©Centrale for Contemporary Art

Plus loin encore, deux pièces amples interprètent le thème de la chute d’eau: d’une part, Claudia Losi avec son déluge de bandelettes de tissus au tombé monumental, imprimées de phrases, recueils de confidences («Cosa dice la mio forma», ou «Que dit ma forme»), assortie de ce corollaire amusé: «Curvy but sexy»; d’autre part, Ludovica Gioscia avec «Electrical Whispers», cascade de cinq éléments textiles flottants et 300 objets du quotidien, poils de félin ou vieilles bandes magnétiques. «En 2019», confie-t-elle avec humour, «j’ai collaboré principalement avec des arbres et depuis le début 2020, j’ai établi une relation de travail solide avec mon cher chat Arturo».

Exposition "La Vie matérielle" Un dialogue entre 12 artistes, italiennes et belges, autour du lien entre l’art et la vie. Jusqu'au 13 mars 2022, à la Centrale for Contemporary Art (au centre-ville de Bruxelles) Infos et réservations Note de L'Echo: