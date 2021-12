À Mariemont, "Le mystère Mithra" se dévoile…

Mais qui est Mithra?

Coiffé de son bonnet phrygien, le jeune homme aux longs cheveux est traditionnellement représenté en train de sacrifier un puissant taureau . Il condense en un seul récit plusieurs attributs du renouveau, et de la toute-puissance de la nature, de l'eau, du soleil. À partir des images conservées, les historiens de l'art ont reconstitué un récit plus ou moins cohérent: naissance dans un rocher d'où jaillit une source vive, défi lancé au dieu Phaéton (fils d'Apollon dont il conduit le char solaire), sacrifice du taureau…

Les lieux

Mithra vient petit à petit s'incruster dans les esprits. Et pour cause: il propose des ingrédients particulièrement séduisants à ses pratiquants. Car le principe n'est pas seulement de repartir chez soi avec les offrandes (animaux bien gras sacrifiés au dieu): avec Mithra, on consomme sur place, en bonne compagnie, et dans un lieu plein d'ambiance, la caverne reconstituée du mithraeum.