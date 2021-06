À Photocity, notre monde en instantanés

Le plus grand festival photo en plein air fait escale à Bruxelles. Curieux et connaisseurs ont rendez-vous à Tour & Taxis qui accueillera "Photocity" jusqu’à la fin de l’été.

Une cinquantaine de containers aménagés à cet effet, venus des ports d’Anvers et de Rotterdam, des dizaines de photographes réputés, un lieu historique aux indéniables qualités architecturales même si dans un quartier en cours de gentrification: voilà en quelques ingrédients ce qui fera le sel du plus grand festival photo en plein air d’Europe.

Sur 15.000 mètres carrés et dans ces multiples «mini galeries» au look bien particulier, ce sont en effet pas moins de 80 photographes de renom, belges comme étrangers, qui s’exposeront et illustreront différentes thématiques, telles que le paysage, la mode ou le photojournalisme... Trois «expos dans l’expo» sont en outre proposées, fruits d’une collaboration avec les Américains du National Geographic. Comme l’explique Serge Vanderheyden, CEO de Beegroupe et coordinateur de Photocity à Bruxelles, il s’agit de «trois collections de clichés signés de grands noms que nous ne sommes pas peu fiers d’exposer à Bruxelles: ‘Women - A century of change’, qui mettra les femmes sur un piédestal et leur histoire récente en exergue, ‘Colors of the world’, pour admirer la beauté du monde, et enfin ‘50 greatest wildlife photographs’, pour célébrer la vie sauvage.»

Il y a en effet de quoi être fier. Plus de 60 millions d’images ont été accumulées dans les archives de National Geographic depuis sa fondation en 1888. Qu’il s’agisse de photos, de dias, de plaques de verre ou autre, on y trouve donc amplement de quoi témoigner de la représentation de la femme dans les sociétés ainsi que les cultures du monde, et cette collection-là «illumine et rend grâce aux femmes du monde. D’hier, d'aujourd'hui et de demain.»

Photocity à Tour & Taxis.

Kaléidoscope de couleurs

Notre monde qui est aussi un kaléidoscope de couleurs, changeantes à chaque moment de la journée, symboliques ici, sources d’éblouissement là-bas... On y fait trop peu attention, d’où l’intérêt des photos rassemblées sous l’intitulé «Colors of the world», comme une petite piqûre de rappel, voire d’émerveillement. Quant à la nature... Faut-il insister: grâce à ses photographes, et ce depuis plus d’un siècle, «le» National Geographic l’a arpentée sous toutes les latitudes et nous en a ramené plus d’un cliché extraordinaire. Le premier, en l’occurrence, date de 1903 et immortalise un... renne. Animaux extraordinaires et paysages époustouflants au programme, c’est promis!

Cette exposition itinérante, dont le concept a vu le jour à New York, permettra de mettre en avant nombre de photographes de ce côté-ci de l’Atlantique. Comme la poétique bruxelloise France Dubois, David Deleu, photographe d’architecture, Juan Francisco Hernandez autodidacte franco-mexicain installé à Mons, le liégeois Johan Lolos alias «le backpacker» et son travail de voyageur publié notamment par National Geographic, GQ et Lonely Planet, ou même le défunt borain Norbert Ghisoland dont la carrière posthume débute avec la redécouverte par son petit-fils de milliers de plaques stockées dans le grenier familial! Quelques étudiants, aussi, comme ceux de la section photographie de l’école de photo Agnes Varda qui y exposeront leurs plus belles réalisations.

Dernier détail: ce village de containers accueillant trois mois durant, outre des bars ainsi qu’un espace restauration, la plus grande expo photo d'Europe, s’annonce certes comme l’un des événements des mois à venir dans la capitale, mais il est lui-même inclus dans un espace culturel et festif: divers événements thématiques seront en effet organisés tout au long de l’été, des concerts et des projections de films notamment.