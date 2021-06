À Versailles, c'est Lalanne lande

Pour sa réouverture au public, Versailles peuple les jardins du Petit Trianon et du hameau de la Reine du bestiaire poétique du célèbre couple de sculpteurs français. Une fantaisie bucolique qui fait du bien!

L'image est saisissante. Dans la plaine qui s'ouvre devant la maison de la Reine, au hameau, un poisson au ventre creux découpe une fenêtre insolite sur un troupeau de moutons qui semblent paître sagement dans la lande. Mais ils sont tout aussi figés que lui, tout comme l'ours monumental qui scrute, alléché, la ménagerie, du haut de la colline d'en face. Oies, moutons, canards, vache, âne, hibou, "choupatte", c'est toute une ménagerie qui peuple le havre le plus intime de Versailles et que l'on doit aux Lalanne, un couple de sculpteurs français. Aujourd'hui disparus, ils n'en remettent pas moins de la vie au château après 192 jours de fermeture forcée en 2020 et déjà 175 en 2021, covid oblige.

Les 1.000 employés du troisième site le plus visité de France n'ont jamais cessé de travailler durant cette période, nous dit Catherine Pégard, sa présidente, prêts à faire feu de tout bois pour rallumer l'intérêt des visiteurs dont la fréquentation a chuté de 80%. Alors, quand le galeriste Jean-Gabriel Mitterrand, qui représentait le couple d'artistes, lui a proposé une exposition "Lalanne à Trianon", les choses se sont vite enchaînées. "On a pris cette décision très vite, c'est très excitant", réagit Catherine Pégard, heureuse de proposer un peu de "fantaisie" en cette période qui en a tant manqué.

Vue en plein écran François-Xavier Lalanne, "Lapin à Vent de Tourtour", 1968-1994, bronze. ©Galerie Mitterrand

"J'ai été voir les quatre filles Lalanne qui ont dit oui tout de suite, un peu affolées à l'idée d'envisager une exposition si importante en un temps record, en trois ou quatre mois!", explique pour sa part Jean-Gabriel Mitterrand, qui partage le commissariat de l'exposition avec Laurent Salomé, directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. "J'ai apporté le reste des 65 œuvres du parcours et obtenu le soutien de la Maison Dior."

"Il y a une association de proportions avec des œuvres qui ne dépassent pas un mètre cinquante. Cela crée une intimité dans la promenade qui marche très bien." Jean-Gabriel Mitterrand Galeriste

Loin des fastes du Palais du Roi Soleil, le Petit Trianon était l'endroit idéal pour les déployer, dit-il encore: "Il y a une association de proportions avec des œuvres qui ne dépassent pas un mètre cinquante. Cela crée une intimité dans la promenade qui marche très bien. Il fallait ensuite tenir compte des perspectives, des ouvertures sur le hameau de la Reine, sur le Petit Trianon, sur les allées du parc, les plans d'eau, puis mettre en scène des relations entre les animaux des Lalanne, quand c'était possible."

Que ce soit au Petit ou au Grand Trianon, avec ses irrésistibles marbres roses, la notion de classicisme n'est ici pas un vain mot et correspond parfaitement à la pureté de la ligne de François-Xavier Lalanne (1927-2008), peintre à l'origine, inspiré par Poussin, Ingres ou par la précision du trait de Matisse. Qu'ils soient en époxy, en tôle, en pierre ou en bronze, ses animaux qui tiennent de l'épure s'accommodent de la symétrie parfaite des jardins à la française de Le Nôtre, tandis que sa femme, Claude Lalanne (1925-2019), implante son mobilier floral dans les pavillons du site, transformés en cabinets de curiosités pour l'occasion. Une tout autre veine que son mari, qui lorgne plus vers l'Art nouveau dans ce saisissant "Lit singerie" dont la tête, faites de lianes et de feuilles cuivrées par galvanoplastie, sert de terrain de jeu à de petits singes facétieux en bronze, tandis qu'on hésiterait à poser son séant sur son "banc crocodile".

Vue en plein écran Claude Lalanne, "Choupatte", 2016, bronze. ©Galerie Mitterrand

Le Petit Trianon, rectiligne, et le hameau et son jardin anglais à la liberté feinte offrent donc un écho idéal aux personnalités contrastées des Lalanne. À l'image de leurs ateliers respectifs, rappelle l'ami Mitterrand: "Deux œuvres, deux ateliers! Celui de François était très rangé, méthodique; celui de Claude, c'était un fouillis indescriptible, une accumulation de bronzes, de galvanoplasties, de cuivres. Elle disait soudain: 'Je vais faire une chaise!' Elle assemblait un bambou ici, une feuille d'hosta là; elle forgeait, tordait, soudait avec ses belles mains agiles. C'était une approche successive, puis elle disait avec son accent traînant: 'Je n'aime pas cette chaise!', avant de la détruire et de passer à tout autre chose. Lui disait: 'Je ne comprends pas comment Claude travaille!', sans jamais cesser de lui demander son avis... Il travaillait avec le dessin, ensuite le moulage du plâtre; il corrigeait le résultat avant la fonte, puis ciselait, patinait. Un travail d'une grande rigueur avant de se concentrer sur les mécanismes d'ouverture et de fermeture de ses sculptures."

Jean-Gabriel Mitterrand révèle ici l'aspect singulier de ces créations qui explique la place singulière que les Lalanne occupent dans la création contemporaine française. Leurs sculptures ont en effet souvent un usage, sans jamais se réduire à celui-ci, comme ce sublime "Love seat" de Claude Lalanne qui mettrait à rude épreuve les fesses de deux amants, ou les "Touterelles" de son mari, qui dissimulent deux sièges contigus, plus propices au badinage. "C'est une erreur de les assimiler à du design. François-Xavier Lalanne était malheureux d'exposer seulement au Musée des Arts décoratifs. Il voulait aussi le Centre Pompidou. Mais quand Pompidou lui a acheté des moutons, c'était pour les placer au sous-sol, dans l'espace enfants..."

Les Lalanne auront leur revanche auprès de grands collectionneurs qu'ils ont su séduire du temps où ils travaillaient pour l'excentrique marchand d'art grec Alexandre Iolas. Chez lui, ils baignaient dans une ambiance surréaliste auprès de Max Ernst, Magritte et Brauner, mais aussi de Warhol, Tinguely et Martial Reiss. "Ils ont plu à une clientèle très élégante qui n'existe plus", regrette Jean-Gabriel Mitterrand: "Agnelli, Gunther Sachs, les Rothschild, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, Nathalie de Noaille... Des qui étaient convaincus de leur talent et qui associaient leurs créations aux chefs-d'œuvre qu'ils avaient chez eux."

"Leur cote monte", croit d'ailleurs le galeriste, planté devant la "Grande Pomme de New York" qui lance ses éclairs dorés en direction du temple de l'Amour. "On l'a vu après la vente des biens d'Yves Saint Laurent en 2009, l'exposition Lalanne aux Arts Décoratifs en 2011 et la vente de la succession en 2019, suite à la disparition de Claude..." Mais en attendant, il fait ce qu'il faisait la première fois qu'il a collaboré avec eux, en 1975, lorsqu'il développait des multiples de leurs créations originales: les mettre à la portée du plus grand nombre.

Sculpture "Les Lalanne à Trianon"

Jean-Gabriel Mitterrand et Claude Salomé, commissaires Jusqu'au 10 octobre, au Château de Versailles.

Parcours allant des jardins du Petit Trianon au hameau de la Reine. Note de L'Echo: 5/5

Vue en plein écran François-Xavier Lalanne, "Les nouveaux moutons, Bélier, Brebis et Agneau", 1994-1996. ©Galerie Mitterrand