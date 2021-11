Afrique et restitutions: un passé qui ne passe pas

Dans notre enquête, nous avons fait dialoguer les camps qui s’opposent sur la question des restitutions: les États propriétaires des objets, les diasporas, le monde de l’art et les États africains.

Nos musées renferment des objets, européens ou extra-européens, issus de pillages, de butins, mais aussi de transferts de souveraineté, de transactions et de partages pacifiques. Le retour de certaines pièces vers leur territoire d’origine était un enjeu avant les décolonisations: aux Pays-Bas, dès 1907, ou en 1897 avec des demandes de communautés congolaises aux autorités belges.

En 2017, la France a lancé des «restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique» et rendu ce mardi au Bénin les 26 pièces du Trésor d’Abomey.

Paris a entraîné plusieurs pays dans son sillage: l’Allemagne va rendre quelques 500 bronzes inestimables au Nigeria. La Belgique emboîte le pas: l’Académie Royale a commandé un rapport à la juriste Marie-Sophie de Clippele et à l’historienne Yasmina Zian, et la Commission spéciale à la Chambre clôture le sien sur les analyses d’Anne Wetsi Mpoma, penseuse décoloniale et fondatrice de la Wetsi Art Gallery. Enfin, en juillet 2021, Thomas Dermine, secrétaire d’État à la Politique scientifique, annonçait les choix du gouvernement.

Benoît Gors, juriste écouté en haut lieu, souligne que rien n’impose de restituer les biens «illégitimes». Des textes «internationaux postérieurs, hétérogènes et non rétroactifs interdisent les exportations illicites et prévoient un retour à l’État d’origine. L’État propriétaire gère ces biens selon le droit et veille à leur pérennité: ces collections inaliénables, imprescriptibles et insaisissables appartiennent au domaine public.» En tout état de cause, en France comme en Belgique, le possesseur public ou privé est présumé de bonne foi, en dépit de procédures pénales ou douanières le forçant à la prouver.

Lire aussi Le Trésor d’Abomey est revenu au Bénin

Vue en plein écran Le Trésor d'Abomey exposé au Quai Branly jusqu'à sa restitution au Bénin, le 9 novembre dernier. ©Musée du Quai Branly

Repentance, réparation, désaffectation

Le gouvernement belge prend là une position morale, inscrite dans une volonté de repentance et de réparation, solution à un passé traumatique, qui se veut consensuelle, souligne Gors: le droit sert «d’habillage» au choix politique du secrétaire d’État. La «désaffectation» des objets «douteux» peut relever d’un arrêté ministériel ou royal mais la «restitution» avec transfert de propriété (juridique) et remise matérielle exigerait une loi, a fortiori en cas d’accord bilatéral avec le Congo. La Belgique rendrait à l’État d’origine, qui gérerait ou céderait ces biens à une institution ou une communauté.

"L’État propriétaire gère ces biens selon le droit et veille à leur pérennité: ces collections inaliénables, imprescriptibles et insaisissables appartiennent au domaine public." Benoît Gors Avocat

Yves-Bernard Debie, avocat bruxellois de musées et collectionneurs internationaux d’arts antiques et premiers, est plus tranché: «Les collections de Tervuren ne sont pas ‘mal acquises’. Aucune loi en vigueur avant ou pendant la colonisation n’a été enfreinte. Aucune règle internationale ou belge ne remet en cause la légalité de leur possession». Cette politique, dit-il, méconnaît l’histoire, les enjeux et le droit: «Pourquoi restituer et sur quel critère? Le vol, qualification inapplicable? L’inégalité entre colonisé et colonisateur? Si l’on revisite toute l’Histoire sous l’angle des iniquités, toutes les collections devront être redistribuées.» Cette doctrine lui semble imprudente: «Si la période coloniale est infractionnelle, tout doit être rendu, y compris les ressources: richesses minières, forestières, main-d’œuvre… Le cuivre, le cobalt, l’or, l’étain arrachés par le travail obligatoire sont-ils moins mal acquis que les fétiches luba ou songye? L’État en est-il conscient?»

"Si l’on revisite toute l’Histoire sous l’angle des iniquités, toutes les collections devront être redistribuées." Yves-Bernard Debie Avocat bruxellois de musées et collectionneurs internationaux

À titre personnel, Mathilde Leduc-Grimaldi, conservatrice franco-américaine au musée de Tervuren regrette qu’aucun État européen ne se soit penché sur la loi américaine NAGPRA (Native American Grave and Protection Act, 1992): après un siècle de contentieux, ce texte s’est centré sur les objets religieux, sacrés et funéraires, sans pathos de repentance, ce qui semble avoir favorisé le processus de retour.

Vue en plein écran Le président de la République française Emmanuel Macron lors de la cérémonie organisée pour la restitution de 26 oeuvres des trésors royaux d'Abomey à la République du Bénin. ©Photo News

Ce que disent les Africains et la diaspora

Le processus engagé suppose de «reconstituer la connaissance de ces objets, avec des chefs coutumiers et des initiés qui en conservent la pratique», pense Henry Bundjoko, directeur du Musée national de la RDC. En Occident, notamment à Tervuren, ces pièces ont en quelque sorte «travaillé»: en contrepartie, la Belgique devrait donc coopérer et financer cette démarche avec le Congo. L’Institut des Musées Nationaux du Congo (IMNC) a anticipé: il peut aisément recevoir les 900 premiers objets de Tervuren, notamment dans son nouveau musée national, et d’autres retours en ouvrant des musées en province. Les exposer dans leur milieu d’origine les «extraira de leur ‘mutisme’ symbolique», en les rendant «parlants», croit Bundjoko.

Trois types de spoliation réclament restitution, récapitule Francis Tagro Gnoleba, sous-directeur du Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire, à Abidjan (créé à l’époque coloniale): «Le propriétaire dupé; les missionnaires exigeant le désenvoûtement et l’incinération des objets, mais les expédiant en Europe; les expéditions punitives et leur butin de suprématie, avec confiscation d’objets communautaires majeurs. Les autres resteront où ils sont, matière à partages car ces objets du patrimoine mondial «nous appartiennent autant qu’à vous».

"Ces restitutions ne doivent pas se faire d’État à État: les objets doivent revenir aux propriétaires initiaux." Anne Wetsi Mpoma Galeriste et membre du Comraf

Anne Wetsi Mpoma, membre du Comraf (Comité MRAC-Associations africaines), à Tervuren, confiait récemment à notre confrère Xavier Flament avoir fait partie des premières avec le Bamko (Centre Féministe de réflexion et d’action sur le racisme anti-Noir.e.s) à poser ouvertement la question: «Trouve-t-on normal d’exposer des objets pris dans de telles circonstances, décontextualisés de leur milieu d’origine, comme si c’était leur finalité? Ces objets-trophées réitèrent la domination coloniale. Selon moi, ces restitutions ne doivent pas se faire d’État à État: les objets doivent revenir aux propriétaires initiaux. Quant aux critères de conservation, établis au xixe siècle, hygrométrie, manipulation avec des gants, etc., je ne peux y adhérer. Toutefois, les États africains développant leur tourisme, ces objets contribueront à une plus-value. Stevie Wonder va bien s’installer au Ghana…»

Autre membre de la diaspora, Didier Claes, marchand d’art bruxellois de réputation mondiale, sillonne le continent africain. Il tempère: «La restitution concerne surtout les élites panafricanistes européennes. Les simples citoyens ont d’autres préoccupations. Nous avons moins envie de repentance que solder les comptes symboliques et matériels».

"La restitution concerne surtout les élites panafricanistes européennes. Les simples citoyens ont d’autres préoccupations." Didier Claes Galeriste spécialisé en arts premiers

Le plan du secrétaire d’État lui semble recevable, mais un point l’étonne: «Dans bien des cas, on connaît la descendance. Je reprends l’image de Thomas Dermine, le menu larcin de sa fillette et je m’interroge: faut-il rendre au directeur ou à l’enfant, c’est-à-dire aux héritiers?»

Henry Bundjoko répond: «C’est l’art du Congo, et je ne vois pas de conflits de communautés». Au Sénégal, Malick Ndiaye, conservateur du Musée Théodore Monod d’Art africain de Dakar est clair: «Restituons sans recréer de brouille, d’État à État». D’autant plus, précise Francis Tagro, que souvent les communautés d’origine, converties au christianisme ou à l’islam, s’en désintéressent.

Vue en plein écran Le Trésor d'Abomey au Quai Branly avant sa restitution au Bénin, le 9 novembre dernier. ©REUTERS

Mémoire, prudence et conscience

La sécurité des collections est une question récurrente: Abdou Sylla, contrôleur des musées de l’IFAN, L'Institut fondamental d'Afrique noire, à Dakar, constatait en 2005 la disparition de 10.000 pièces du Musée Théodore Monod. À Abidjan, Francis Tagro croit ces craintes légitimes: «Nos réserves ont des portes blindées, mais tous les musées africains ne sont pas sûrs et il est vrai qu’un conservateur mal rémunéré peut céder à la tentation».

Dans la nuit du 5 novembre dernier, le Musée national congolais de Gungu, cofinancé par la Belgique en 2008, a été détruit par un incendie criminel: 25.000 œuvres de la culture du peuple Pende (province du Kwilu), estimées à 15 millions, ont fini en cendres. Son fondateur, Aristote Kibala, a déclaré à l’AFP: «J’ai toujours été combattu par plusieurs politiciens du pays».

"Nos réserves ont des portes blindées, mais tous les musées africains ne sont pas sûrs et il est vrai qu’un conservateur mal rémunéré peut céder à la tentation." Francis Tagro Gnoleba Sous-directeur du Musée des Civilisations de Côte d’Ivoire,

D’aucuns jugent que le sort de ces objets, après leur retour, ne concerne plus les État donateurs. Un tel souci trahirait le «paternalisme» dénoncé par les diasporas. N’est-ce pas infirmer la notion de patrimoine mondial, fondatrice de l’Unesco, et une mission mémorielle et patrimoniale fondamentale?

Les pays d’Afrique destinataires de ces restitutions ne sont pas tous des modèles de stabilité et de démocratie. Le 1er novembre, l’avocat belge Ludovic Hennebel, expert aux Nations Unies, questionnait dans Le Monde les restitutions au Bénin et le maniement de ce soft power: «Dans le pays de l’ancien royaume d’Abomey, (…) les opposants politiques, les journalistes, les défenseurs des droits humains et les intellectuels sont arrêtés, sans mandat, sans motif, et sans juge, et détenus de manière cruelle».

L’État qui restitue doit reconnaître ses responsabilités coloniales, mais aussi aborder ces violations graves en usant du cadre diplomatique des restitutions, nous précise-t-il. Au Congo, «les exactions sont considérables», même si le président Tsishekedi semble plus soucieux des droits de l’opposition que son prédécesseur Kabila. Lors de l'inauguration du musée national, à Kinshasa, fin 2019, il admettait: «Il faudra bien que ce patrimoine revienne. (…) Une chose est de demander un retour, mais une autre est de conserver». Et d’ajouter: «Cela va se faire de manière concertée. Et puis, il va falloir dire un grand merci à la Belgique qui a gardé notre patrimoine».

"Il faudra bien que ce patrimoine revienne. (…) Une chose est de demander un retour, mais une autre est de conserver." Félix Tshisekedi Président de la République démocratique du Congo

Un colloque organisé à Kinshasa, début décembre, intitulé «Reconstitution des biens culturels et Renaissance africaine», arrête un «Agenda 2063» prévoyant que sur une quarantaine d’années , «la culture, l’héritage et les objets historiques» permettront (…) la Renaissance africaine» et le rapatriement et la sauvegarde «des objets historiques volés à l’Afrique».

Ce calendrier prudent signifie-t-il que les courants décoloniaux, racialistes ou indigénistes qui inspirent le débat en Occident encombreraient les États africains? Michel Draguet, directeur des Musées royaux des Beaux-Arts, estime que ces courants relèvent «d’une cancel culture communautariste et sectaire. Les débats sur l’inclusivité et le décolonialisme, essentiellement intraeuropéens, servent de vecteur de recomposition d'une gauche qui a liquidé l’héritage des Lumières et court derrière des électorats émigrés volatiles. Pourquoi ne s’alarme-t-elle pas de l’esclavagisme actuel au Soudan ou du développement de la Chinafrique?»

"Les débats sur l’inclusivité et le décolonialisme, essentiellement intraeuropéens, servent de vecteur de recomposition d'une gauche qui a liquidé l’héritage des Lumières." Michel Draguet Directeur des Musées royaux des Beaux-Arts

Pourtant, soutient Malick Ndiaye, «avec la Chine, nous n’avons ni passif, ni poids de l’histoire: Pékin a participé à la création du Musée des civilisations noires de Dakar sans s’immiscer dans le contenu muséal».

Un "Tervuren-Kinshasa"

Julien Volper, conservateur à Tervuren, auditionné devant le Sénat français fin 2020, suggère une stratégie différente: «Plutôt qu’une politique de restitution qui suit simplement la mode du moment, la Belgique ne devrait-elle pas créer une antenne de l’AfricaMusem, un «Tervuren-Kinshasa» sur le modèle du Louvre-Abou Dhabi, en formant un personnel congolais (gardiens, conservateurs, restaurateurs,…) rémunéré aux mêmes salaires que ceux qui prévalent chez nous? Cela garantirait un transfert aller-retour régulier et sécurisé des collections, une visibilité des œuvres dans les deux pays et un partenariat de long terme».

Vue en plein écran Spolié ou pas, le doute demeure pour ce masque heaume suku, chef-d'œuvre de la collection ethnographique de l'AfricaMuseum de Tervuren.

Symétriquement, l’éventuel successeur de Guido Gryseels à la tête du Musée Royal de l’Afrique Centrale sera-t-il une(e) Afropéenn(e), aux qualifications et à la neutralité scientifique aussi indiscutables que celle d’un Emmanuel Kasharérou, Français d’origine kanake, à la tête du Quai Branly? Quoi qu’il en soit, les restitutions seront pour lui (elle) un dossier majeur au très long cours.