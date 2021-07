Au Pshitt Graffiti Festival ce week-end, on repeint "la Casserole"

Le grand mur du Dema, le magasin de bricolage du quartier, a été "offert" à un quatuor d’artistes venus de Budapest, Sofia, Bucarest et Toulouse. "C’était l’occasion de faire bouger des gens, dans ces conditions un peu particulières", expliquent les organisateurs de Pshitt.

La seconde édition du Pshitt Graffiti Festival débute aujourd’hui à Namur. Des fresques, de la musique et de la danse vont redonner vie à tout un quartier.

Le Pshitt Graffiti Festival va enrichir la capitale wallonne de plusieurs dizaines de fresques dans le quartier Asty-Moulin. Des œuvres signées par des duos d’artistes sur un thème de circonstance: "Construction/Déconstruction".

Comme on a déjà pu le souligner ailleurs, quel meilleur moyen pour enrayer la dégradation d’un endroit appelé à être démoli que le confier en attendant à des peintres? Les exemples abondent, voyez l’ancien siège de Solvay confié en son temps au calligraphe Denis Meyers. Ici, le quartier dit "de la Casserole" a toute une histoire. Jusqu’en 1956, une usine y fabriquait en effet de très prisées pièces de vaisselle émaillées.

"Avant que débute ce chantier Thomas & Piron", explique Demis, responsable du projet Pshitt au sein du collectif Drash, "nous avons l’occasion de peindre la rue du Houyoux, une partie de la rue des Fours à Chaux et une partie de la rue Moulin Lavigne. C’est une zone qui rappelle un peu Marchienne-au-Pont. Les bâtiments servent principalement d’espaces de stockage, notamment pour de la tôlerie. Tout ça va être reconverti en logements". Le plan de démolition devant s’étaler sur deux ans, les œuvres "bombées" ce week-end resteront donc visibles pendant un bon moment... tout en étant éphémères comme peut l’être le street art.

"Dans la politique culturelle actuelle, il y a un désir de plus occuper l’espace public, notamment avec des fresques." Demis Responsable du projet Pshitt au sein du collectif Drash

Quatre artistes internationaux (Fat Heat de Budapest, Glow de Sofia, Recis de Bucarest et Debza de Toulouse) ont été invités à redonner vie au mur du Dema, le magasin de bricolage. Les surfaces avoisinantes sont livrées à une cinquantaine de peintres nationaux, comme PsoMan, HMI ou ElNino76 (dont le premier "solo show" est accessible au BPS22). Les autorités namuroises y trouveront aussi leur compte. "Dans la politique culturelle actuelle", reprend Demis, "il y a un désir de plus occuper l’espace public, notamment avec des fresques. Ici, ça va laisser une trace assez conséquente par rapport à tout ce qui existe déjà en ville: ce sera l’endroit le plus "fresqué" de Namur!"

Retour aux premières jams de la culture hip-hop

Quant au volet "musique et danse" du festival, il a été confié aux bons soins de l’ASBL Wal’Style, animée par les anciens du groupe Namur Break Sensation. Une battle de break doté d’un "prize money" opposera ainsi des duos mixtes. Un "Bonnie & Clyde", comme ils l’appellent. "Sans faire le vieux con", commente Julien Roose de Wal’Style, "ce genre de rassemblement, avec du graffiti, des rencontres, des DJ’s et cette battle en extérieur sur balatum, tout ça ressemble très fort aux premières jams de la culture hip-hop. On adhère à ce projet qu’on adore"!

Pour moi, pouvoir se réapproprier des lieux qui peuvent servir à des tas de gens demandeurs, cela a du sens dans la société d’aujourd’hui où on se demande à quoi peuvent encore servir certains centres-villes!

La réappropriation d’un lieu est aussi une idée très hip-hop. "Apprendre à apprendre, partager et évoluer ensemble sont des valeurs de cette culture. Pour moi, pouvoir se réapproprier des lieux un peu mis sur le côté mais qui peuvent servir à des tas de gens demandeurs et qui vont en amener d’autres de tous horizons, cela a du sens dans la société d’aujourd’hui où on est en train de se demander à quoi peuvent encore servir certains centres-villes!"