Ces musées flamands inconnus des francophones: le mudel à Deinze (4/5)

Cet été, L’Echo vous fait découvrir cinq perles cachées parmi les musées de Flandre. Autant d’évasions culturelles pour lesquelles un test PCR n’est pas nécessaire. Aujourd’hui, notre tracteur s’arrête en Flandre-Orientale, à Deinze.

Deinze, c’est un endroit où les gens tricotent à l’arrêt de bus et où le distributeur ne crache qu’un seul type de billet, celui de 20 euros. Ce qu’on vient y chercher? Le musée régional, pardi! Son nom: Museum van Deinze en de Leiestreek (Musée de Deinze et du Pays de la Lys), mudel pour les intimes. Si on vous suggère un musée avec un poulailler devant l’entrée, ce n’est pas parce qu’on est d’humeur bucolique, mais parce qu’en plus des poules, le mudel accueille des perles, le produit des artistes actifs dans la région depuis le XIXe siècle: Emile Claus, George Minne, les frères De Smet, Roger Raveel, Raoul De Keyser…

En pénétrant dans le bâtiment, on se laisse envoûter par son charme suranné: la moquette affiche un brun seventies, le parcours fléché sur le sol semble dater de la pandémie précédente, et, sur une porte, le "G" de "Geen toegang" (Accès interdit) s’est décroché pour former une incitation surréaliste à l’entrée. Ça change des musées aseptisés, et avec les baies vitrées qui laissent entrer la lumière et le jardin, on s’y sent bien.

Les premiers murs portent des tableaux romantico-réalistes du Pays de la Lys, un attachement à la terre locale qui se révèle comme le fil rouge du musée. Toute l’activité au bord de la rivière y passe, du pataugeage des oies (Valerius de Saedeleer) au déplacement d’une famille de paysans façon Fuite en Egypte (Gustave Van de Woestyne). Mais au mudel, on retrouve également un paysage algérien d’Emile Claus, ou encore les "Baigneuses au Cap Bénat" de Théo van Rysselberghe, profitant lascivement de la chaleur de l’été – sensation étrangère aux Belges restés au pays pour leur congé.

Vue en plein écran Valerius de Saedeleer, "Ganzen op de Leie", 1903. ©Collection Mudel

Les betteraves XXL de Claus

Le fleuron du musée, "La Récolte des betteraves" d’Emile Claus, occupe un mur entier. Ses dimensions monumentales – 3 mètres de hauteur, 5 mètres de largeur, la surface d’un studio parisien – élèvent le sujet rural au rang de la peinture d’histoire. Peint en 1890 dans un champ non loin du musée, le tableau de Claus est listé parmi les chefs-d’œuvre de la Communauté flamande. Notre propre coup de cœur, plus menu et moins connu: "Les moissonneurs", petite toile d’Albert Servaes. Si son sujet est similaire à "La Récolte des betteraves", son traitement en diffère. On est en 1922, l’abstraction s’est invitée parmi les expérimentations, et Servaes croque les deux moissonneurs à l’aide de larges coups de pinceau apparents, restituant le dynamisme de l’action plutôt que ses détails. Ça claque.

James Ensor signe une étude de torse d’après l’antique réalisée pendant sa formation, exposant déjà toute la maîtrise de celui qui tournera bientôt le dos à l’Académie.

Le mudel renferme aussi de beaux dessins. Avec son "Pêcheur ostendais", Constant Permeke livre une version dégarnie du capitaine Haddock, pull bleu inclus. En face, James Ensor, cet autre "pécheur" ostendais, signe une étude de torse d’après l’antique réalisée pendant sa formation, exposant déjà toute la maîtrise de celui qui tournera bientôt le dos à l’Académie.

Vue en plein écran Emile Claus, "Bietenoogst" ("La Récolte des betteraves"), 1890. ©Collection Mudel

Nous, nous tournons carrément le dos à l’art, puisqu’il serait dommage de rater la deuxième partie du mudel, consacrée aux autres types de patrimoine historique de la région. C’est parti pour une déambulation parmi des jouets anciens (un Deinzois a inventé l’ancêtre des briques LEGO), des ex-voto en cire, des métiers à tisser témoignant du passé industriel du Pays de la Lys, le peignoir de Danny, le roi local de la boxe… Un joyeux capharnaüm qui atteste l’ébullition de Deinze et ses environs, nous obligeant à réviser notre jugement premier: ce bourg a priori endormi s’avère être une terre propice aux activités les plus diversifiées.