Claire Leblanc (Musée d'Ixelles): "Notre atout, c'est de ne pas être figé par une armée de conservateurs"

Révélé par L'Echo en 2018, le projet participatif "Musée comme chez soi" du Musée d'Ixelles a reçu le Prix européen Art Explora aux côtés de la Bourse de Paris, du V&A de Londres et du Louvre-Lens.

Il fallait de l'audace pour un musée d'oser sortir des chefs-d'œuvre de ses réserves pour les prêter à des riverains qui les exposeraient dans leur salon pendant deux jours. C'est pourtant ce que tente, depuis 2018, le Musée d'Ixelles, fermé pour travaux, avec "Musée comme chez soi" qui vient d'être récompensé par Art Explora, un prix qui encourage les initiatives allant à la rencontre de nouveaux publics qui n'ont pas forcément accès à la culture.

Un sacre après les Prix Akcess des entreprises mécènes de Prométhéa et de l'ICOM, l'association internationale des professionnels des musées. Et 50.000 euros qui viennent à point pour confirmer quatre nouvelles éditions, dont la prochaine se tiendra en juin, en attendant la réouverture du musée en 2024. Aux commandes: Claire Leblanc, conservatrice du Musée d'Ixelles, et Stéphanie Masuy, responsable des publics. Elles nous accordent cette interview.

Vue en plein écran Imiter un portrait de James Ensor qui imite un portrait de Rubens, c'est l'idée de Emilio Lopez-Menchero et le choix d'un riverain du Musée d'Ixelles. ©Clementine ROCHE

Rien que du point de vue des missions de conservation et de médiation vis-à-vis du public, "Musée comme chez soi" a mis les pratiques muséales cul par-dessus tête. Dans quelles conditions cette idée a-t-elle pu germer?

Claire Leblanc: À projet audacieux, contexte audacieux! Sans la fermeture du Musée d’Ixelles pour travaux, on n'aurait sans doute pas osé, pas pensé à franchir le pas, car on n'aurait pas eu la nécessité de repenser notre relation au public. Tandis qu’ici, on a eu envie de générer un lien fort. Puis, il y a eu Patrimoine à roulettes, cette association spécialisée dans la médiation culturelle avec laquelle nous collaborons depuis longtemps, qui nous a soufflé à l'oreille cette idée folle de prêter des œuvres à nos voisins. Enfin, il y avait le Contrat de quartier durable Athénée avec des financements à la clé. Toutes ces planètes se sont alignées pour que l’on se lance.

À l’époque, on a tout de suite pensé à la sécurité des œuvres transbahutées chez des particuliers, et à la réaction des assureurs. Comment avez-vous géré ce risque?

C.L.: Finalement, ça s'est mis assez naturellement. On s’est demandé quels étaient les risques quand il y a mouvement d'œuvres. Que ce soit vers un autre musée ou vers un voisin, quelque part, les manipulations, la sortie des réserves relève des mêmes risques. La question du risque se posait cependant sur la capacité du lieu à offrir les mêmes garanties de conservation et de sécurité qu’au musée. Nous avons tout de suite établi les règles du jeu, notamment avec une charte du bon fonctionnement, du bon accueillant. Quant à l’assureur, comme il y avait un dispositif, un médiateur avec l'œuvre, un bénévole au bas de chaque immeuble et qu'on ne révélait pas à l’avance le parcours d’exposition, il a très vite accepté à la condition qu’on ne dépasse pas un plafond de 100.000 euros. Le reste, ça a été facile et ce fut le plus troublant pour moi.

"On s'est effacé des questions de savoirs et de connaissances pour s'apercevoir que les accueillants avaient plein de choses à nous offrir. C'est une grande leçon d'humilité." Claire Leblanc Conservatrice du Musée d'Ixelles

Que les riverains deviennent les curateurs de l’œuvre qu’ils accueillent dans leur salon, c’est aussi une inversion des rôles par rapport à cette mission historique d’édification dévolue aux musées…

C.L.: Je pense que c'est notre force d'être un musée à échelle humaine et de ne pas avoir cette attitude du musée savant avec une vision pyramidale de la chose où les "sachants" sont là, au musée, et diffusent le savoir par une grande bonté d'âme... On ne procède pas comme ça, et ce projet nous permet de faire en sorte que ce ne soit pas juste de la rhétorique. Très naturellement, on s'est effacé des questions de savoirs et de connaissances pour s'apercevoir très vite, au gré des éditions, qu'en fait, les accueillants avaient plein de choses à nous offrir, par leurs talents, leurs recherches, leur vision ou leur histoire personnelle. Et c'est une grande leçon d'humilité.

La question fondamentale, c’est de savoir si cette expérience va redéfinir structurellement vos missions une fois le musée rouvert en 2024…

Stéphanie Masuy: La réflexion est en cours et ce n'est pas pour rien que nous menons actuellement une grande campagne de consultation des publics. C'est une première conséquence de «Musée comme chez soi». Il y a une vraie volonté de la part de la communauté bienveillante qui entoure le musée et que l'on doit associer à nos projets de réouverture et à ce que devrait être le musée de demain. On a, par exemple, des parcours multimédia au sein du musée qui pourraient être nourris des histoires imaginées par nos voisins. Il faudrait aussi que le musée garde ce rôle d'espace de rencontre, car on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une cohésion sociale qui se créait dans le quartier grâce à un projet comme celui-là. Le fait d'avoir accueilli une œuvre chez eux, ça crée forcément des liens.

"On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une cohésion sociale qui se créait dans le quartier grâce à un projet comme celui-là." Stéphanie Masuy Responsable des publics au Musée d'Ixelles

On a l'impression d’assister à la fin des grandes expos blockbusters internationales et d’un retour au local, à la notion de "territoire". À nouveau un renversement des schémas de pensée qui est au cœur de "Musée comme chez soi"…

C.L.: Un basculement général s’opère dans la société et rejaillit dans les pratiques culturelles et muséales. On expérimente à partir de ce constat. Notre atout, c'est d’avoir de l’audace et de ne pas être figé par une armée de conservateurs. Notre plus grande chance, c'est de vivre tous ces grands chamboulements avec notre propre chamboulement interne – être fermé et pouvoir oser mettre les mains dans le cambouis.

Avec ce côté plus humain, plus participatif, on peut résister à la concurrence de Netflix?

C.L.: On ne va pas encore révéler notre projet mais, oui, il faut vraiment tout miser sur le côté humain et sur le fait que ce qui peut se vivre ne peut pas se vivre sur la Toile, par écrans interposés. Et c'est vraiment ça qui doit être notre force de frappe.

Touchez-vous vraiment d'autres publics?

S.M.: Le principe, c'est vraiment d'aller dans les quartiers et d'aller sonner à toutes les portes. Il n'y a pas de distinction à opérer sur base de notre fichier d'adresses. La proposition est faite à tous. Et on a vu qu'on pouvait parfois toucher des publics qui ne nous connaissaient pas vraiment ou ne s'imaginaient pas accueillir une œuvre chez eux avant qu'on ne le leur propose.

