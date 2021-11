"Cosmos" au CID du Grand-Hornu: Le design dans les étoiles

Étoiles, éclipses, trous noirs, exoplanètes, autant de sources d’inspiration qui fascinent les artistes et les designers que le CID (centre d’innovation et de design) du Grand-Hornu vient dévoiler grâce à sa nouvelle exposition "COSMOS. Design d’ici et au-delà".

D’emblée, la première partie de l’exposition dans le grand Magasin aux Foins nous plonge dans la notion du micro/macro: un énorme écran projette la vidéo de Klaas Verpoest accompagnée de la création musicale de Benjamin Glorieux, "The Solitary One". Même si les effets immersifs sont parfaitement réussis, l’intérêt de cette salle passe aussi au travers d’un petit écran juste à l’entrée qui présente le film de Ray et Charles Eames: un zoom vertigineux qui débute à l’échelle macroscopique des satellites pour se terminer par des images microscopiques au cœur de nos cellules.

On quitte ensuite la Terre pour partir vers le système solaire qui a inspiré des designers tels que Verner Panton, Vico Magistretti, Marc Sadler, Ingo Maurer… Des objets, souvent lumineux et poétiques, rayonnent dans l’espace blanc des écuries; c’est ici qu’il faut souligner la très subtile scénographie des architectes libanais Ghaith et Jad. Couleur gris neutre, les socles sont recouverts d’un tissu thermoplastique qui se déforme sous le poids des objets présentés. Cet effet, très réussi, illustre les courbures spatio-temporelles soulevées dans la théorie de la relativité générale d’Einstein.

Vue en plein écran Glome Z, œuvre du studio de design CTRLZAK présentée dans l'exposition "Cosmos" au CID du Grand-Hornu. ©Silvio_Macchi

La dernière partie de l’exposition s’apparente à un essai d’interprétation artistique contemporaine de notre univers.

Nouvel eldorado

L’intérêt aujourd’hui pour les astres n’est plus tant pour leur beauté que pour leur richesse géologique: lithium, cobalt, nickel… Ce nouvel eldorado suscite de nombreux questionnements sur son économie, amorcée depuis quelques décennies mais toujours sans réglementations précises. À ce sujet, le travail de Margaux Hendriksen explore, non sans esprit critique, le potentiel de ces précieux matériaux extraterrestres et leur avenir comme produits de luxe.

Vue en plein écran Oscar Lhermitte, Alex du Preez et Peter Krige, "Moon" (2016) ©Sidekick Creatives

Mais nous sommes loin d’être au centre de l’univers. Notre système solaire fait partie de la galaxie de la Voie lactée, composée elle-même de centaines de milliers d’étoiles. Cette étendue infinie est un vaste champ d’inspiration pour les artistes. La dernière partie de l’exposition s’apparente à un essai d’interprétation artistique contemporaine de notre univers. Alors que l’œuvre "Alma Music Box" donne une version musicale de la mort d’une étoile, la sculpture de Laura Couto Rosado semble, elle, générée par les données réelles de collisions enregistrées par l’accélérateur de particules du CERN, à Genève, le plus puissant au monde.

Cosmos est une invitation au voyage dans l’espace loin de toute prétention scientifique: un moment poétique qui fait briller des étoiles au-dessus du Grand-Hornu.

Entretien avec Thomas Hertog, co-commissaire de l'expo "Cosmos"