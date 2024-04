Channatip Chanvipava, l'autodidacte qui veut conquérir Venise

Ouverte pour la première fois au public, ses meubles ont été dégagés jusqu'au 27 mai pour laisser place à des cimaises couleur alu qui évoquent l'eau, omniprésente à Venise, et qui traverse l'œuvre de ce peintre autodidacte , né en 1993. On est surpris par la vitalité de son coup de brosse qui fait circuler librement un camaïeu de couleurs chatoyantes, comme l'a été Marisa Bellani quand elle a découvert sa production.

Channatip Chanvipava, "The Sound of Many Waters", à la dimona Ai Santi.

Coup de brosse lyrique

Ainsi, Channatip a-t-il gardé ses formats, a priori trop grands ou trop petits pour le marché, et son coup de brosse vibrant qui le rend plus attachant que des motifs davantage identifiables. Un pinceau unique de 6 cm de large qui lui permet de jouer avec la limite entre figuration et abstraction lyrique, et de mélanger ses couleurs dans une veine impressionniste.

On reconnaît un Hopper dans ce couple d'hommes jouant au scrabble; un Titien dans ces "Lovers at First Sight" de 2024. Il s'est aussi inspiré d'une fresque du XVe siècle exposée à Palerme, "Le triomphe de la mort", pour en inverser les symboles macabres et les couleurs sombres, et en faire un "Triomphe de la vie".