La Husk Gallery présente Peter Depelchin à Marseille

À la 11ᵉ édition de Paréidolie, le Salon international du dessin, on a retrouvé l'artiste flamand Peter Depelchin, juste avant que celui-ci n'expose à Bruxelles les nouveaux dessins qu'il ramène de New York.

"Peter et Céline partagent en effet le même sens du détail et une même minutie dans le travail", réagit Ingrid Van Hecke. "Ils ont la même exigence pour le travail préliminaire, à base d'esquisses, avant de réaliser leurs dessins." Peter Depelchin est parti vivre à New York, il y a un an, pour suivre sa femme, engagée à la section étrusque du Metropolitan. À Marseille, il ne montrait pas les nouvelles œuvres que l'on verra à la Husk Gallery, à Bruxelles, dès le dimanche 8 septembre, dans "Cosmogonical Treat".