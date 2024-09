Stephan Vanfleteren au Hangar: entre gris clair et gris foncé

On l'a oublié, mais le photographe Stephan Vanfleteren a débuté sa carrière comme photoreporter de presse. Originaire de Courtrai, il est retourné il y a douze ans dans sa province d'origine, à Furnes, et y a installé un atelier, pas un studio, à l'image d'un peintre. Un atelier, non pas éclairé au Nord comme celui de Rembrandt auquel il se réfère et selon la tradition en peinture, mais au Sud. "Ce qui, explique l'artiste m'oblige à me soumettre à la volonté de la lumière, à son cours naturel, à respecter le cycle de la nature et du cosmos, plutôt que de chercher à les dominer."