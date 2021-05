Fridamania à Gand: Kahlo façon Paris Match

À l’Abbaye Saint-Pierre, l’artiste mexicaine Frida Kahlo se livre non pas par le pinceau, mais à travers 241 photos. Une expo blockbuster avec quelques pépites.

De Frida Kahlo, on connaît surtout les autoportraits au visage impassible et son amour pour le Mexique, Diego Rivera et Léon Trotski (oui oui… été 1937, communion communiste caliente). ¡Qué vergüenza! À défaut de ne pouvoir se rendre dans son Coyoacán natal, une visite à l’Abbaye Saint-Pierre permet de combler bien des lacunes. Non pas en ce qui concerne ses tableaux – ici, vous verrez seulement des reproductions peu transcendantes –, mais sa vie privée, son entourage et ses inspirations, à travers une présentation itinérante de photos qui fait halte à Gand.

Les 241 clichés de "Frida Kahlo. Her Photos" sont issus de la riche collection personnelle de l’artiste, classée en plusieurs catégories (traduites pour vous, les textes étant en néerlandais): "Les origines", "Casa Azul", "Révolutions et Diego", "Le corps brisé", "Les amours de Frida" et "La photographie".

On est émue devant cette Kahlo alitée, immortalisée dans son intimité par son amant photographe Nickolas Muray.

La première section nous plonge dans l’environnement familial de Frida, documenté par son père photographe, Guillermo, pionnier moustachu du selfie (et de l’autoportrait nu – on vous laisse découvrir). "Casa Azul" se concentre sur l’univers haut en couleur qui se déploie dans et autour de la maison bleu cobalt de Kahlo, aujourd’hui un musée. "Révolutions et Diego" couvre aussi bien les sursauts politiques en URSS et au Mexique que sa relation tumultueuse avec Rivera.

Per aspera ad astra

La prochaine section, "Le corps brisé", laisse dubitatif. Évidemment, il n’était pas possible (ni souhaitable) de faire l’impasse sur les nombreux pépins de santé et accidents de Kahlo qui ont marqué sa vie et son œuvre, la contraignant à passer de longues heures à (se) peindre couchée dans son lit. Une fragilité physique avec laquelle elle compose en mode "per aspera ad astra", en ornant ses corsets et en surélevant son chevalet. On est émue devant cette Kahlo alitée, immortalisée dans son intimité par son amant photographe Nickolas Muray alors qu’elle se trouve à l’hôpital, la tête encastrée dans un dispositif de traction.

Vue en plein écran "Frida Kahlo peignant dans son lit" (1940), Anonyme. Miguel Covarrubias se tient à ses côtés. ©Agustin Estrada

Ce qui nous fait froncer le monosourcil, c’est le lien que suggère l’expo entre son corps torturé et sa pratique de découper des photos, isolant des figures et effaçant des visages. L’association semble un peu facile, d’autant plus que le commentaire ne fait que stipuler platement que "les photos découpées et son corps infirme forment un ensemble".

Ce qui nous fait froncer le monosourcil, c’est le lien que suggère l’expo entre son corps torturé et sa pratique de découper des photos.

Il est plus intéressant de considérer à part ces documents que Kahlo s’approprie en les annotant ("Frida en 1946, tout juste opérée – pire que jamais") ou en déposant un baiser au rouge à lèvres sur l’incarnation papier (souvent réservé à Rivera, mais pas toujours). La section suivante, "Les amours de Frida", nous présente ses proches à travers une belle galerie de portraits où on reconnaît un autre couple mythique, Georgia O’Keeffe et Alfred Stieglitz.

From Frida with love

L’expo se clôt sur une sélection de clichés esquissant le rapport à la photographie de Frida Kahlo, habituée de l’objectif depuis l’enfance. Sont alignées ici des photos qui l’ont inspirée (comme ce chat en posture d’attaque que Kahlo intègre dans son "Autoportrait au collier d’épines et colibri"), des images capturées par Frida et des œuvres de photographes célèbres comme Man Ray et Brassaï.

En guise de clap de fin, on peut se photographier soi-même devant un papier peint floral portant le message "From Frida with love". On aurait préféré prendre la pose avec le singe de compagnie de Kahlo, Fulang-Chang. Tout aussi anecdotique, mais plus authentique!