Georgia O’Keeffe: une musique qui fait des trous dans le ciel

Dès ses compositions au fusain des années 1910, l’intensité des lignes et des ombres se révèle d’une sensualité bouleversante. Sur les rives du Lake George (État de New York), fascinée par le monde végétal et ses métamorphoses, son pinceau déploie une abstraction organique de fleurs et plantes devenues "valves-vulves", variations- réceptacles du sexe féminin aux couleurs lumineuses. Ses "Series", huiles à l’abstraction organique, œuvres synesthésiques, incarnent son désir d’accéder à une "musique qui fait des trous dans le ciel".