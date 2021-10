Hokusai déferle sur le British Museum

Les 103 dessins n'avaient plus été proposés au public depuis une mise aux enchères datant de 1948, à Paris. Ils expriment moins de vérités et montrent moins de réalités du Japon du milieu du XIXe siècle qu'ils ne le font pour la Chine, l'Inde, Buddha ou la nature au sens large. Et pourtant, ils donnent, à travers le coup de crayon de Hokusai, un aperçu des rêves d'évasion d'un Japon encore replié sur lui-même, celui de la fin de l'époque d'Edo, qui a commencé plus de deux siècles auparavant, où il est tout simplement interdit de voyager à l'étranger. Une autorisation est même nécessaire pour se déplacer d'un village à l'autre.