"Hyperrealism Sculpture": l’hyperréalisme comme miroir

Après avoir été présentée au Musée des Beaux-Arts de Bilbao, au Musée d’Art Contemporain de Monterrey, à la National Gallery de Canberra, à la Kunsthal de Rotterdam et, l’an passé, l’exposition «Hyperrealism Sculpture. Ceci n’est pas un corps» avait fait halte au Musée de la Boverie à Liège, en 2019 et 2020. Elle y avait attiré plus de 85.000 visiteurs, et ce malgré la crise sanitaire.

La tournée se poursuit: coproduite par l’agence belge Tempora, elle est désormais visible à Bruxelles, à Tour & Taxis précisément, où elle rassemble une quarantaine d’œuvres (dont neuf nouvelles), notamment signées par George Segal, Ron Mueck, Maurizio Cattelan, John De Andrea, Duane Hanson, Berlinde De Bruyckere ou encore Carole A. Feuerma.

Ici aussi, l’évolution de la représentation du corps dans l’hyperréalisme depuis les années 60, époque à laquelle il naît en réaction à l’esthétique dominante de l’art abstrait, se dévoile au long de 6 sections thématiques et d’une ligne du temps. Mais surtout, ces illusions parfaites, issues de la résine, de la fibre de verre, du silicone, du marbre ou du plâtre, provoquent un effet toujours aussi saisissant. Troublant, même.

"Surgissant du mur, ces trois bras ressemblent à des trophées de chasse... sauf qu’ils font aussi le salut nazi et que l’œuvre s’intitule «Ave Maria»!"

Que l’on se pose devant le nouveau-né de 5 mètres de Ron Mueck, les femmes de l’Australien Sam Jinks qui évoquent la fragilité de la vie et l’inéluctabilité du temps qui passe, ou, émergeant du sol, l’«Homme ordinaire» de Zharko Basheski, on imagine toujours qu’ils et elles vont s’animer ou se mettre à nous parler... Les Américains Duane Hanson et John DeAndrea comptent parmi les premiers de ces artistes magiciens qui «s’efforcent de rendre fidèlement les textures de la peau humaine et d’intensifier l’illusion de la réalité en combinant leurs sculptures avec des objets réels.»

Miroir de l’époque

Mais que ces artistes jouent sur les échelles, qu’ils ne représentent que des parties de corps ou qu’ils le déforment comme en écho à «l’impact puissant de la manipulation génétique et de la réalité virtuelle» que l’humanité expérimente ces dernières années, «comme tout grand art, l’hyperréalisme nous tend un miroir dans lequel se reflète notre époque tourmentée.» Difficile de penser autre chose face, par exemple, aux bras de Maurizio Cattelan.

Surgissant du mur, ces trois bras ressemblent à des trophées de chasse... sauf qu’ils font aussi le salut nazi et que l’œuvre s’intitule «Ave Maria»! Provocation, certes, mais pas que! Cattelan est, comme on pouvait le lire dans le quotidien Le Monde, «un bouffon, mais dans la meilleure tradition des bouffons sarcastiques et sacrilèges.»

