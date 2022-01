L'expo "Kassa Kassa!" nous confronte à la surconsommation

À travers "Kassa Kassa!", le Musée de l’Industrie à Gand met en lumière l’évolution de la distribution de biens et de nos habitudes d’achat depuis 1850. De quoi prendre de bonnes résolutions.

On est la première à l’avouer: on aime acheter, et si le shopping était une discipline olympique, votre dévouée serait en train de s’échauffer pour Paris 2024 au lieu d’écrire cet «Echo de Flandre». Mais quand on apprend que, de nos jours, 1,54 tonne de biens sont transportés à travers le monde par personne et par an… Cela donne envie de s’amender. Ça tombe bien, le Musée de l’Industrie de Gand nous propose une petite cure sous la forme d’une expo sur l’histoire et l’avenir de la consommation.

En débarquant à «Kassa Kassa!», la première chose qu’on aperçoit sont des signes «Mega sale», «70%», «Now or never» qui nous attirent vers la première section, consacrée au caractère changeant de nos convoitises. On y apprend qu’à la fin du XIXe siècle, pas moins de 47% des dépenses familiales allaient vers l’alimentation, contre seulement 16% aujourd’hui.

La diversification progressive des achats est rendue tangible à travers l’étalage de courses effectuées en 1898 (un panier d’aliments frais), 1958 (un caddie avec entre autres le magazine «Het Rijk der Vrouw») et 2018 (des emballages en tout genre, trônant sur un carton Hello Fresh). Le moteur de l’évolution? L’augmentation du pouvoir d’achat, qui s’accompagne d’un nouveau credo cartésien, élevé au rang d’art par Barbara Kruger: «I shop therefore I am».

La prochaine section met en lumière le transport et la logistique des biens, en documentant (en néerlandais) les étapes de production et de distribution à travers le monde. L’occasion de saisir l’empreinte écologique de notre jean, et de se rappeler que les conditions de travail déplorables dans le secteur ne datent pas du scandale PostNL: au XIXe siècle, les dockers du port d’Anvers se reconnaissaient à leurs yeux rouges et leur peau détériorée, une conséquence des herbicides utilisés pour traiter les cargaisons de grain…

Caddie proustien

On arrive alors aux différentes plateformes de vente: (super)marchés, petits commerces, coopératives… Autant d’acteurs qui ont entretenu des relations complexes au fil de l’histoire, entre stimulation et concurrence. La pièce maîtresse ici est la reconstruction d’une épicerie des années 60, et la multitude d’objets originaux qui font office de madeleines de Proust, comme un caddie du tout premier supermarché du pays (un Delhaize place Flagey, 1957). Au rayon curiosités, relevons la drôle de relique d’une épicerie de quartier à Gentbrugge: un moulin 2-en-1 qui servait à broyer à la fois le café et le gruyère – certainement une saveur inoubliable.

Vue en plein écran La belle balance des épiceries d'antan. A voir dans l'expo "Kassa, Kassa!" ©Corlazzzoli

Mais voilà que la prochaine section sur la publicité nous fait de l’œil avec ses kilomètres de promo flashy et d’enseignes vintage, un affichage séduisant qui nous entraîne dans les coulisses du marketing à travers le temps. Si certaines techniques exposées sont familières (branding, placement de produit…), d’autres nous font consulter notre grand-mère pour vérification. Oui, elle a un jour craqué pour un aspirateur vendu en porte-à-porte, et oui, elle se rappelle des livraisons de lait par des chiens tractant des chariots.

Justement, parlons-en de ces livraisons à la maison, une proposition qui a bien évolué depuis son succès initial à l’échelle locale. La Belgique compte actuellement près de 50.000 webshops, et un tiers de nos achats en ligne sont effectués sur la plateforme d’un acteur étranger. Sur la base de ces statistiques, «Kassa Kassa!» interroge l’avenir: l’expérience physique du shopping en magasin disparaîtra-t-elle? Pas si ça dépend de nous, mais promis, on veillera désormais à penser avant d’acheter.