La présidente du musée d'Orsay Laurence des Cars va diriger le Louvre

"Laurence des Cars aura à écrire une nouvelle page de l'histoire du plus grand musée du monde. Le Louvre doit se réinventer dans le monde de l'après-crise, devenir plus encore qu'aujourd'hui, un lieu de contemplation et de réflexion ouvert à tous ", a réagi la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Jean-Luc Martinez, 57 ans, briguait un troisième mandat et assurait l'intérim depuis le 13 avril.

À l'Élysée, "on salue un bilan exceptionnel de Jean-Luc Martinez, qui aura réussi à rajeunir et à renouveler le public, à développer l'éducation artistique et les projets territoriaux". M. Martinez et Mme de Cars "se connaissent bien et se respectent" et le changement ne doit "être aucunement perçu comme un désaveu" mais répond à la volonté d'"ouvrir un nouveau chapitre" dans "une approche plus contemporaine, sociétale" du musée, ajoute un conseiller d'Emmanuel Macron.

Jean-Louis de la Vaissière (AFP)