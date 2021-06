Le CBBD entre dans l'ère du musée 2.0

Dans le cadre de la rétrospective Botero qui s'ouvrira le 8 octobre prochain en marge de la Biennale de la FWB, le BAM lancera un "serious game", qui repose évidemment en grande partie sur la technologie. "La réalité virtuelle et augmentée ne remplace pas la visite, elle la prolonge et la complète", précise encore Roland. Savant cocktail de création artistique (les textes et le scénario ont été confiés à François Salmon), d'histoire et de technologie, l'application permettra au visiteur de préparer sa visite en lançant le jeu de chez lui, pour le poursuivre au BAM et même au-delà, par des prolongements au musée de Tournai. Sans compter que l'expérience pourra s'enrichir et se renouveler, comme dans tout bon jeu vidéo.