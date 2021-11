Le Trésor d’Abomey est revenu au Bénin

Durant 130 ans, le Benin a été privé des Trésors du Royaume d’Abomey, pillés par les Français entre 1892 et 1889. Ces symboles de la déprédation coloniale sont rentrés chez eux, mercredi, après avoir été exposés au Musée du Quai Branly, à Paris.

Un rapport est demandé à Bénédicte Savoy, historienne de l’art en Allemagne, et à Felwine Sarr, professeur d’économie au Sénégal, pour comprendre l’origine des œuvres que la France possède dans ses Musées et qui, nous le savons, viennent en grande partie de l’Afrique. «La question des restitutions invite à mettre le doigt au cœur d’un système d’appropriation et d’aliénation, le système colonial, dont certains musées européens sont aujourd’hui les archives publiques», lit-on dans ce rapport.