Magritte en mode virtuel et immersif à la Boverie

Le parcours s’ouvre par deux sections introductives. La première présente quatre peintures de Magritte issues des collections du musée, notamment "La Forêt" (1927) et "L’univers interdit" (1943) . C’est après une deuxième section affichant une grande et riche ligne du temps de la vie de Magritte que l’on accède à l’expérience virtuelle proprement dite, baignée dans une musique d’Erik Satie. Soit une grande salle accueillant, à 360 degrés, les œuvres, mobiles et mouvantes, du peintre . Au centre de cette grande salle, une plus petite salle des miroirs est conçue comme un kaléidoscope d’images.

Sur une ligne de crête

S’il est donc possible de s’abandonner simplement à la poésie des images en mouvement, dans une posture non distanciée, la rigueur et le soin pédagogique, "l’excellence artistique et l’exigence scientifique", selon Charly Herscovici, président de la Fondation Magritte, sont au rendez-vous. Il s’agit bien d’une plongée dans l’univers esthétique du peintre. C’est ainsi que l’angle d’approche à l’origine du projet consiste à ressaisir, grâce aux nouvelles technologies et, par conséquent, de manière dynamique, les intentions et les techniques du peintre et des toiles présentées – avec la part de subjectivité inhérente à ce genre d’interprétation. De plus, le visiteur qui le souhaite pourra, via un QR code présenté à l’entrée, télécharger toutes les explications nécessaires à la compréhension de l’univers artistique qui s’anime devant ses yeux.