Martin Parr: "Ce n’est pas moi qui passe d’un monde à l’autre, ce sont mes photos"

Martin Parr est indubitablement anglais. Né dans le temple hippique d’Epsom, il vit à Bristol, temple de marine, d’où la Couronne a bâti son empire à partir du XIVe siècle. Depuis 1975, il est allé partout: d’abord, à proximité, cinq années à Hebden Bridge (Yorkshire) où Susie, sa future épouse, et lui conversèrent en images avec les fidèles méthodistes et les colombophiles. Ensuite, maintes fois, ce seront la Russie ou la Chine, «dès 1982, quand ce n’était pas une puissance économique». Il serait fastidieux de lui demander où il est allé. Question plus curieuse: où n’est-il pas allé ? «En Irak. J’ai essayé. Deux fois. Deux fois refusé.» Pourquoi? «Je n’en sais rien», répond-il, avec la vivacité et la brièveté de l’obturateur à rideau.