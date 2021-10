Museum Night Fever: de retour ce samedi 23 octobre!

Vingt-neuf lieux! Des artistes en action! Des navettes! Et un prix abordable (13 € en prévente): tout est réuni pour faire de ce samedi 23 octobre une nuit dont on se souviendra longtemps. Parmi les participants, des mastodontes dans leur genre: Musée de l’Armée , Autoworld, Wiels , Musée de la Banque Nationale… Mais aussi certains incontournables qui font leur grand retour: Centre belge de la B.D ., Botanique, musée Wiertz . Sans oublier les «petits nouveaux», parmi lesquels la Bibliothèque Royale, la Fondation Stichting ou le musée des Égouts.

Pour tous les goûts

Au rayon des animations et autres prises de possession de l’espace muséal, il y en aura pour tous les goûts. Les effeuilleuses du Cabaret Mademoiselle investissent le Musée de la Ville, dans la plus pure tradition du burlesque. Au BELvue, le slam et la poésie sont à l’honneur. Les circassiens de l’Ecole du Cirque investissent le musée Wiertz pour accompagner une lettre imaginaire adressée au peintre. Quant à la compagnie Tadam, elle vous offre un «grand moment de LOL» (sic) au pourtant très sérieux ING Art Center. Et si vous désiriez (enfin) trier le vrai du faux, c’est à la Maison de l’Histoire Européenne que ça se passe, avec l’activité Fake For Real.