Nova_XX, les deux chromosomes de l'art belge à Paris

Survolté par sa nouvelle directrice, Stéphanie Pécourt, le Centre Wallonie-Bruxelles, essaime la scène de l’art contemporain de la Belgique francophone à Paris et sur le territoire français.

Nommée en 2019 à la tête du Centre Wallonie-Bruxelles (CWB), Stéphanie Pécourt a le sens des coïncidences: elle est née à Mouscron en 1979, d’un père parisien, et la même année que ce foyer de création contemporaine belge en plein Paris. Autre incidence de taille, les 1.000 m2 de ce corsaire de l’art bruxello-wallon fait face au vaisseau amiral de l’art contemporain qu’est le Centre Pompidou, sur le parvis au cœur du quartier des Halles. Loin de vouloir «canoniser un art patrimonial dans une vitrine», le Centre Wallonie-Bruxelles «se veut un catalyseur de création, un espace de jonctions et d’intersections», dit-elle.

Le CWB est donc un avant-poste porté sur les fons baptismaux par la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la «Cocof» de la Région Bruxelles-Capitale. Il existe d’abord dans ses murs, où il accueille des artistes vivant dans la région de Bruxelles, comme la vidéaste Ariane Loze, mais aussi hors les murs, grâce à des initiatives «satellites».

En octobre 2020, rappelle Stéphanie Pécourt, le Centre avait fomenté l’exposition «In-Situ». Malheureusement bridée par les fermetures que l’on connaît, cette initiative écourtée a pu renaître sous un autre titre que n’aurait pas dédaigné Stéphane Mallarmé, «Des choses vraies qui font semblant d’être des faux-semblants». «Cette version plus étoffée réunit cette fois treize artistes de la scène contemporaine bruxelloise, sur la Friche la Belle de Mai, à Marseille». Qu’il s’agisse des panneaux de Charlotte van der Borght («Space II et III»), de Gaillard & Claude (avec «Baloney!»), du haut-relief d’argile cuite de Carlotta Bailly-Borg («In a solid state»), ces sculptures, installations, vidéos, photos et performances déclinent tous des «visions saugrenues du corps, tant physique que social».

Biennale art-technologie-science dédiée aux créatrices

Les volumes du Centre bénéficient d’une vaste cour intérieure, précieux atout en plein Paris, surtout en temps de pandémie, qui unifie les deux parties du bâtiment et qui a permis d’organiser des événements en extérieur dans le parfait respect des mesures sanitaires, «en accueillant des œuvres monumentales, qui n’entreraient pas en galerie». Ainsi, le 2 octobre, une Nuit Blanche a pu dresser un totem haut de plusieurs mètres de Marcin Dudek.

"J’avais créé à Bruxelles cette Biennale art-technologie-science dédiée aux créatrices, et je l’ai emportée dans mes cartons lors de ma venue à Paris." Stéphanie Pécourt Directrice du CWB à Paris

Le 4 décembre, la Biennale Nova_XX, dont le Centre est l’épicentre, vient d’inaugurer sa deuxième édition. Nova_XX (qui porte les deux chromosomes du féminin dans son titre) est née à Bruxelles: «J’avais créé cette Biennale art-technologie-science dédiée aux créatrices, et je l’ai emportée dans mes cartons lors de ma venue à Paris. Elle s’est tellement bien déployée ici qu’elle est intégrée à la biennale française des arts numériques, Nemo. J’aime l’idée d’ubiquité, que ce que nous faisons s’inocule comme un petit corpuscule – bénéfique! – en d’autres lieux», ironise-t-elle.

Vue en plein écran Eva L'Hoest, "Shitsukan Of Objects", still image, à voir au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. ©Eva L'Hoest

La «Biennale dédiée à l’Intrication Technologique, Scientifique et Artistique, à l’aune du féminin et du non-binaire, à l’ère du 4.0.», son intitulé officiel, pose la question, par la voix de Stéphanie Pécourt: «Depuis le début de cette révolution digitale, on a posé la question: ‘Pourquoi si peu de femmes dans ce champ?’ On l’a rarement posée à contre-pied, à savoir: ‘Pourquoi y a-t-il autant d’hommes dans ce champ?’»

Nova_XX pose ces questions avec des artistes hommes et femmes emblématique d’une volonté de mise en réseau matérielle et immatérielle et d’un arpentage du virtuel. NOVA_XX accueille dans les salles du Centre de jeunes artistes aux installations envoûtantes comme comme Eva L’Hoest, avec son «Shitsukan Of Objects, still image», ou la sidérante main dédoublée, image-fantôme d’Anna Raimondo, «Q(ee)R Codes – Nouvelles Frontières BXL 1000».

Vue en plein écran Gaillard & Claude, "Baloney!" (2020) à voir au Centre Wallonie-Bruxelles de Paris ©Jean Christophe Lett

Dans des hauts-lieux parisiens

La Biennale se déploie aussi en archipel, dans des hauts-lieux parisiens avec son volet NOVA #Sonore, chez Lafayette Anticipations, la fondation des Galeries Lafayette, avec NOVA #Performances, avec un cycle de conférences à l’IRCAM, l’unité de recherches sonores créée par le compositeur Pierre Boulez, au Générateur, espace ouvert en 2006 à Gentilly, immédiate périphérie de Paris.

En juin 2022, le CWB fermera six mois pour rénover une partie de ses espaces (travaux payés par la FWB) et abattre les murs de sa cour intérieure, «en plein accord avec nos voisins…»

Au-delà de Paris et sa périphérie, les circuits du CWB le relient à Cinquante Degrés Nord, Réseau transfrontalier d’art contemporain, qui enjambe la frontière entre nos deux pays. On y retrouve des institutions de pedigree et de tailles divers, notamment Les Brasseurs (Liège), l’ISELP (Bruxelles), Le Fresnoy - Studio national (Tourcoing) ou le LaM (Villeneneuve d’Ascq). Ce réseau, qui a son siège à Lille, entame sa propre Biennale en janvier et février 2022, sur laquelle nous reviendrons.