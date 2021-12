On peut à nouveau s’inviter chez Herman Teirlinck

Herman qui? Un monument flamand de la littérature et du théâtre, dont la maison perchée sur le Uwenberg à Beersel vient de rouvrir au public après sa restauration. Welkom!

C’est le rêve de tout écrivain, et par extrapolation contemporaine, de tout télétravailleur: une vue inspirante, infiniment salutaire quand les mots ou la fin du meeting Zoom peinent à arriver. Bingo pour Herman Teirlinck quand, en 1935, il déniche le spot idéal pour construire sa maison au sommet de l’Uwenberg à Beersel, avec son panorama sur la vallée verdoyante de la Senne, «l’interpellant comme elle avait déjà interpellé Brueghel». Il y habitera jusqu’à son décès en 1967. Sa villa est alors rachetée par la commune, qui en fait un musée, avant de s’effacer – en 2017, on n’en discerne presque plus les contours, tellement elle est engloutie par la végétation environnante façon Manderley.

Heureusement, la demeure connaît un dénouement plus heureux que le manoir de Daphne du Maurier, qui finit en cendres. Les seules flammes qui déferlent sur l’Uwenberg sont celles du feu sacré animant Sigrid Bousset et Hugo De Greef, respectivement l’ex-directrice de l’institution littéraire Passa Porta et l’ancien directeur du Kaaitheater, deux passionnés qui entreprennent la restauration de la maison et du jardin en vue d’y proposer un programme public. La qualité multidisciplinaire du duo est à l’image de Herman Teirlinck lui-même, un caméléon qui a travaillé les différentes facettes de la culture flamande, de l’écriture à la scène en passant par l’enseignement.

Des nombreux romans que nous a laissés Teirlinck, on s’est attaqué pour vous à «Het ivoren aapje» («Le singe d’ivoire»), son récit sur la vie bruxelloise paru en 1909. Une comédie humaine qui paraît aujourd’hui un peu datée, voire désarticulée, sauvée par sa sagesse («Ne spéculez pas sur le passé!») et ses éclairs de beauté (les passages sur le soleil nous font regretter l’été).

En passant le portail, on se laisse tenter par la terrasse d’écrivain, depuis laquelle Teirlinck comptait les clochers de la vallée, bercé par le chant des oiseaux.

C’est un plaisir de découvrir des tableaux locaux d’il y a 100 ans, d’un verre savouré boulevard Anspach à une virée nocturne autour d’un Palais de Justice exempt d’échafaudages. Teirlinck ne se limite toutefois pas à romancer la capitale, la forêt de Soignes («Le combat avec l’ange») ou la femme vénale («Maria Speermalie»), il écrit aussi des pièces de théâtre, forme des acteurs, lance des revues, dirige La Cambre, reçoit le Prix des lettres néerlandaises, attribue le Prix Ark pour la parole libre. Un rythme frénétique soutenu avec une élégance caractéristique, les fleurs fraîches se succédant inlassablement à sa boutonnière.

Vue en plein écran Herman Teirlinck à sa porte d'entrée à Beersel. ©Rik Selleslags

Des églises aux éoliennes

La maison garde la trace de ce fourmillement d’activités lettrées. En passant le portail, on se laisse tenter par la terrasse d’écrivain, depuis laquelle Teirlinck comptait les clochers de la vallée, bercé par le chant des oiseaux. De nos jours, le paysage est dominé par des éoliennes, sur fond de Ring. Mais la sensibilité de son primo-occupant n’a pas déserté l’Uwenberg, ce dont témoigne la fresque restaurée à l’entrée, illustrant les aventures médiévales de Reynaert de vos, emblème de la littérature flamande.

À l’intérieur, nous attendent une Gueuze, un documentaire, des photos et les premiers objets originaux à avoir gagné les lieux: une affiche de la pièce de théâtre «De vertraagde film» et le trophée du Prix Ark. En 2022, les meubles de Teirlinck et des premiers tirages de ses livres quitteront la Letterenhuis d’Anvers pour habiller les pièces vides. Cette finalisation de l’aménagement n’est pas la seule perspective réjouissante.

Outre sa restauration et sa conservation, Bousset et De Greef ont l’ambition de faire vivre à nouveau la maison, notamment en invitant des jeunes écrivains à y créer des compositions en résidence. «L’Echo de Flandre», ça compterait?

Musée Maison de Herman Teirlinck Uwenberg 14, 1650 Beersel Infos et réservations ici Note de L'Echo: