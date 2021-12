Place de la Concorde, les trésors du cheikh Al Thani

Paris accueille, à l'Hôtel de la Marine, quelques fleurons de la fabuleuse collection du cheikh qatari Hamad Al Thani. Ces révélations rivalisent avec les plus grands musées du globe.

Le cheikh Hamad Bin Abdullah al-Thani est à la tête d’une des plus riches collections privées de la planète. Sa mère lui a ouvert les portes du Louvre (comme beaucoup d’enfants) et il a entamé sa collection à 18 ans. Certains antiquaires croient que son œil n’a pas d’égal. Et ses moyens sont à l’aune de cet œil-là.

Amin Jaffer, commissaire de l’exposition et collaborateur du prince, possède la prestance et le verbe soigné d’un sujet de Sa Majesté. Né d’une famille indienne au Rwanda, Bruxellois à l’adolescence, il a lui aussi une mère qui lui fait découvrir Tervuren et les musées royaux. Après une carrière au Victoria & Albert Museum, brièvement engagé par Christie’s en 2007, il publie un livre sur les achats fabuleux des maharadjahs auprès des maisons de joaillerie parisienne, Chaumet et autres Cartier, «une forme suprême d’échange entre Orient et Occident», dit-il.

Al Thani Collection, Hôtel de la Marine, Paris.

D’Indore à Brancusi

«En couverture du livre, j’avais choisi un portrait du maharadjah d’Indore, grand ami de Man Ray (qui fit son portrait photographique vers 1930, cliché conservé au Musée Georges Pompidou) et collectionneur de Brancusi». Ce portrait de couverture de l’ouvrage par Bernard Boutet de Monvel, qui l’avait représenté en tenue indienne et, en 1929, dans une tenue occidentale, un habit la suprême élégance, vaut à Jaffer un message d’un «collectionneur de Doha».

Arrivé dans son palais, il découvre un mobilier et des portraits royaux du xviiie français de «la meilleure veine». À chaque visite du cheikh à Londres, ils apprennent à se connaître en visitant galeries et musées. Jaffer devient conservateur de la Fondation Al Thani.

L’entrée dans les lieux est sombre et magique, une magie nocturne ponctuée d’oasis de lumière solaire.

En 2017, le Grand Palais accueillait une exposition de joyaux de la collection. En 2018, le château de Fontainebleau illustrait son exposition «Rois du Monde» avec 63 pièces du cheikh. L’enjeu était de présenter les liens entre les cultures d’Orient et d’Occident, «avec ce trait commun des puissants: incarner leur pouvoir dans leurs œuvres d’art».

Vue en plein écran La tête de jaspe rouge de la reine Hatshepsut (1473-1292 av. J.-C.). ©The Al Thani Collection

Munificence et permanence

Au-delà de ces événements, le duo s’est mis en quête d’un lieu permanent. À Paris, l’Hôtel de la Marine abritait le Garde-Meuble de la Couronne, dont les salles recevaient le mobilier royal. Recomposés par la Fondation Al Thani en accord avec le Centre des Monuments nationaux, les lieux pourraient recevoir la collection du prince. Leur recréation a été confiée à l’architecte japonais Tsuyoshi Tane.

L’entrée dans les lieux est sombre et magique, une magie nocturne ponctuée d’oasis de lumière solaire: les niches ou les alignements de vitrines cubiques qui abritent les objets. Dans la première salle, une idole anatolienne en marbre, sculptée il y a cinq millénaires, côtoie un pendentif maya en jade. Pour le Japonais, «l’espace accentue ces deux forces apparemment opposées en les unissant». Ces salles incarnent une «continuité de la mémoire», que Tane traduit dans l’atmosphère, en fusionnant «les matériaux pour obtenir des surfaces sans aspérité, sans coutures».

Vue en plein écran Buste en vermeil, émail et perles de l’empereur Hadrien. ©Collection Al Thani

Regards millénaires

Dès cette première salle, aux murs tendus d’une pluie mordorée inspirée d’ornements en feuille d’acanthe du xviiie français, le ton du dialogue des civilisations est donc donné, avec des objets dignes du Louvre: la Contemplatrice d’étoiles, figurine en marbre évocatrice des sculptures cycladiques, demeure un mystère; puis un masque-pendentif maya à la couleur verte synonyme de royauté et de fertilité, lui succède (200-600 après J.-C.). Remontant le temps, un autre masque edo de la reine-mère Idia (Bénin City), emblème guerrier, date du xvie siècle. Enfin, la tête de jaspe rouge de la reine Hatshepsut (1473-1292 av. J.-C.) embrase notre œil.

Le ton du dialogue des civilisations est donc donné, avec des objets dignes du Louvre.

Nous avançons encore sous les regards millénaires de ces pièces fabuleuses, comme le buste en vermeil, émail et perles de l’empereur Hadrien, dont la tête en calcédoine provient de l’atelier de la cour de l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen (vers 1240), et le torse de la Venise de la seconde moitié du XVIe siècle. La barbe traitée en lignes croisées est un ajout tardif, précise Amin Jaffer. Plus loin, les rhyton d’Anatolie, ces objets de table en or, rivalisent avec ceux que nous avons pu découvrir dans le cadre d’Europalia 2019 au Musée national des Antiquités de Bucarest.

Précipitez-vous: le palais du prince Al Thani vous offre d’accéder aux très hautes altitudes de nos civilisations.