Rodin, cœur de plâtre

La déconstruction des processus créatifs du sculpteur français est l'objet de l'exposition "The Making of Rodin" à la Tate Modern de Londres.

"Pour l’artiste digne de ce nom, tout est beau dans la Nature, parce que ses yeux, acceptant intrépidement toute vérité extérieure, y lisent sans peine, comme à livre ouvert, toute vérité intérieure." Cette citation d'Auguste Rodin aurait pu être aisément associée au "Baiser", la plus célèbre de ses sculptures, avec "Le Penseur". La deuxième version de l'œuvre, qui a été commandée par Edward Perry Warren et qui fait partie de la collection de la Tate, est proposée aux visiteurs devant la porte d'entrée de l'exposition. Elle y gagne en visibilité, ainsi montrée à tous ceux qui n'ont pas de ticket payant. Mais elle y perd aussi de sa superbe, sa vraie place ayant sans doute été en toute fin d'exposition dans une salle entièrement dédiée.

"The Making of Rodin" tranche avec l'art moderne et abstrait qui fait autorité à la Tate Modern. Mais le choix de lui consacrer cet espace au cœur de l'ancienne usine de production d'énergie, au cœur de Londres, plutôt qu'à la Tate Britain, dans les quartiers cossus de l'ouest, est pertinent. À la fois pour le caractère résolument moderne de son œuvre et pour la nature très répétitive de sa production. Et parce que le thème de l'exposition qui est moins la célébration du père de la sculpture moderne (1840-1917) que la déconstruction de ses processus créatifs.

Rodin a cassé les codes pour distordre les corps, pour inspirer des générations de sculpteurs et annoncer l'avènement du cubisme.

Plus de 500 peintures, sculptures, céramique, dessins, documents d'archives, photographies, sont proposées aux visiteurs. Peu de bronze et de marbre, et beaucoup de plâtre. Plus d'étudiants et d'étudiantes qu'à l'accoutumée y viennent avec leur tabouret portable pour se poser avec une feuille et un crayon et décortiquer le travail du maître.

Toutes les expos de la Tate Modern s'adressent à un public averti. Celle-ci va plus loin, en parlant directement aux plasticiens. Elle montre la facilité avec laquelle Rodin a cassé les codes pour distordre les corps, pour inspirer des générations de sculpteurs et annoncer l'avènement du cubisme, avec notamment "Les Trois Ombres".

Collaboration avec le musée Rodin

Plus de deux cents œuvres sont exposées, dont un grand nombre qui n'ont jamais été montrées hors de France. Cette exposition est ainsi le fruit d'une collaboration étroite avec le musée Rodin de Paris, détenteur des droits moraux du sculpteur. Parallèlement, des photos de son immense salle d'exposition attitrée du Pavillon de L'Alma permettent de se replonger dans la frénésie créative de la fin du XIXe siècle à Paris, avec en arrière-plan les expositions universelles de 1889 et 1900 dont Rodin fut l'une des figures les plus marquantes. L'insistance sur les modèles en plâtre, à partir desquels Rodin travaillait et réfléchissait, se veut d'ailleurs évocatrice de l'esprit du Pavillon de L'Alma. L'exposition montre également l'utilisation faite par Rodin de la photographie pour explorer de nouvelles formes et analyser ses sculptures avec un autre point de vue.

L'exposition révèle comment Rodin multipliait les expérimentations en fragmentant et adjoignant des têtes, des jambes, des pieds, comme cette série de mains en plâtre disposées une à une sur un présentoir.

Les bustes de personnes connues étaient alors très courants dans les foyers, ce qui rendait les productions statuaires très populaires et nécessitait une rationalisation répétitive des processus de production. L'exposition révèle comment Rodin multipliait les expérimentations en fragmentant et adjoignant des têtes, des jambes, des pieds, comme cette série de mains en plâtre disposées une à une sur un présentoir.

Honoré de Balzac et Camille Claudel

Plusieurs études des œuvres dédiées au romancier Balzac sont également présentes dans la salle principale. Alors que jusqu'à la fin du XIXe siècle, les sculptures dépeignaient des corps nus, l'une des statues de Balzac met l'accent sur ses vêtements, sur la façon dont ils cachent son corps tout en le révélant. Une salle est dédiée à sa collaboration fructueuse avec Camille Claudel, avec laquelle il entretint également une longue passion amoureuse.

Né relativement pauvre dans le Paris de 1840, Rodin a échoué au concours de l'École des Beaux-Arts et a longtemps travaillé en tant qu'assistant dans des ateliers de France et de Belgique. La célébrité et l'argent sont arrivés beaucoup plus tard.

"The Making of Rodin" rappelle ainsi la nature industrieuse, voire industrielle, des créations de Rodin, mais aussi paradoxalement leur caractère épuré.

Rodin-Picasso, un pont entre deux œuvres Pour la première fois, le Musée Rodin et le musée national Picasso s'unissent pour une exposition commune, à Paris, jusqu'au 2 janvier 2022. Leurs chefs-d'œuvre sont présentés simultanément au sein des deux musées, avec une lecture croisée du parcours créatif de deux artistes d'une génération différente mais dont l'existence a couvert plus d'un siècle (1840-1973). Cette exposition fait écho à la grande réussite de celle qui s'était tenue en 2016, Picasso-Giacometti. L'analyse complémentaire des deux œuvres se décline en différents chapitres sur les deux lieux, celle du musée Rodin appuyant sur la crise de la représentation au début du XXe siècle, et celle de Picasso étant consacrée aux processus créatifs des deux artistes, à la façon dont ils ont inventé un nouveau mode de représentation, expressionniste chez Rodin et cubiste chez Picasso. J. H.