"Schatten van Vlieg" revient cette année avec plus de 350 chasses au trésor pour toute la famille

Christine Willemen (à gauche), chargée de médiation aux Musées royaux d’Art et d’Histoire et Liesel Verdonck (à droite), coordinatrice du projet au sein de l’ASBL publiq.

Cet été a lieu la 15e édition de "Schatten van Vlieg", stimulant la participation des familles à l’offre culturelle en Flandre et à Bruxelles à travers l’organisation de plus de 350 chasses au trésor.

Dès ce jeudi 1er juillet, une mouche espiègle investit plus de 350 hotspots culturels en Flandre et à Bruxelles. Pas besoin de vous munir de ce journal pour chercher à vous en débarrasser – cette mouche-là n’amène que de la joie, sa présence graphique signalant la participation à la 15e édition de "Schatten van Vlieg" (Trésors de la Mouche). Chaque musée, site patrimonial, bibliothèque ou autre organisation y participant élabore une chasse au trésor à réaliser en famille pendant les vacances. Un parcours proposé à l’accueil, la plupart du temps compris dans le ticket d’entrée, qui invite à découvrir différents endroits en s’amusant, avec un petit cadeau à la clef pour les enfants. De quoi faire vrombir à nouveau les lieux après des mois bien silencieux.

Entretien avec Liesel Verdonck, coordinatrice du projet au sein de l’ASBL publiq, et Christine Willemen, chargée de médiation aux Musées royaux d’Art et d’Histoire (MRAH).

Que peut-on chasser cet été?

Christine Willemen: "Pour les trois sites des MRAH à Bruxelles, on a formulé à chaque fois une chasse au trésor différente en fonction de l’âge des enfants. Au Musée Art & Histoire du Cinquantenaire, on a pensé aux plus jeunes, de 4 à 8 ans, en misant sur des activités physiques: chercher une statue parmi des vitrines à leur hauteur, bouger les bras pour ramer comme s’ils étaient dans le kayak historique en face d’eux… À la Porte de Hal, les enfants un peu plus âgés de 8 à 12 ans sont invités à compléter des dessins en imaginant toutes sortes de choses au fil de leur visite, par exemple, une autre manière d’arriver au sommet de l’escalier en colimaçon de la tour. Au Musée des Instruments de Musique (MIM), les enfants de 6 à 10 ans sont confrontés à une série de "dilemmes", du style "Chanter ou danser?". Leurs choix les guident vers dix instruments exposés dans le musée, dont ils peuvent écouter les sons via l’audioguide.

Notre rôle chez publiq, c’est d’organiser des sessions d’information et d’inspiration, de fédérer les participants autour d’un thème, de fournir le matériel et surtout d’assurer la coordination et la promotion supralocale. Liesel Verdonck Coordinatrice du projet au sein de l’ASBL publiq

Liesel Verdonck: "Chaque chasse au trésor est unique. Les organisations inscrites sont libres de les formuler elles-mêmes. Notre rôle chez publiq, c’est d’organiser des sessions d’information et d’inspiration, de fédérer les participants autour d’un thème, de fournir le matériel de campagne – le petit cadeau en fin de quête, le coffre au trésor… – et surtout d’assurer la coordination et la promotion supralocale. Cela comprend entre autres la mise en place d’un grand concours ouvert à toutes les familles qui se prêtent au jeu, permettant de gagner un séjour plein d’activités à la Villa Plage à Ostende."

Faut-il comprendre le néerlandais pour participer avec sa famille?

L.V.: L’initiative est soutenue par le gouvernement flamand, et la communication émanant de publiq est en néerlandais, par exemple le site web listant toutes les chasses au trésor. Mais on propose aussi du matériel promotionnel en français, de façon que les organisations qui le souhaitent puissent organiser leurs chasses au trésor aussi en français. Cela remporte pas mal de succès. Cette année, une trentaine d’organisations participantes ont également commandé du matériel francophone, surtout à Bruxelles, mais aussi à la Côte, à Malines, à Gand…

350 Chasses au trésor Cet été, plus de 350 chasses au trésor sont organisées dans le cadre de "Schatten van Vlieg", un record.

C.W.: Aux MRAH, on propose les parcours en trois langues – en néerlandais, en français et en anglais. Les gens reconnaissent "la Mouche" comme label pour une activité familiale. Dans notre cas, c’est le matériel en français qui est le plus demandé à l’accueil. On briefe aussi nos collègues pour qu’ils suggèrent la chasse au trésor aux familles qui ne connaîtraient pas encore le concept.

Quel est le secret d’une chasse au trésor réussie?

C.W.: Partir du bâtiment, de la collection, de ce qui est présent pour stimuler le jeu et la créativité. Bien réfléchir dès le départ à quel groupe d’âge on s’adresse avant d’élaborer le parcours sur-mesure. Et imaginer des personnages ou animaux pour guider les enfants de façon ludique vers le trésor. À la Porte de Hal, c’est Marcel la perruche qui les emmène à travers sa "maison".

On ne pense pas toujours au Musée Art & Histoire pour une sortie en famille; on espère faire évoluer cette perception. Christine Willemen Chargée de médiation aux Musées royaux d’Art et d’Histoire

Quel a été l’impact du Covid-19 sur l’organisation de "Schatten van Vlieg"?

L.V.: L’année passée, le premier été dans un contexte de pandémie et de "vacances à la maison", la 14e édition a été un grand succès, avec 70.000 chasseurs de trésor selon nos estimations. Les organisateurs ont fait preuve de beaucoup de créativité, notamment en organisant les chasses au trésor à l’extérieur, dans le cadre de la bulle familiale. L’engouement s’est répercuté sur le nombre d’inscriptions pour cet été: plus de 350 chasses au trésor sont organisées, un record.

Vos attentes pour cette 15e édition?

C.W.: Continuer de révéler les sites des MRAH comme des chouettes destinations avec les enfants. On ne pense pas toujours au Musée Art & Histoire pour une sortie en famille; on espère faire évoluer cette perception.

L.V.: 90.000 chasseurs de trésor, voire plus! Ce serait le signe d’avoir accompli notre mission: faciliter la rencontre entre les familles et la riche offre qui existe.

Trois autres chasses au trésor à ne pas manquer cet été: Traquer des petits soldats parmi les bunkers de l’Atlantikwall à Raversyde, les vestiges de la ligne de défense allemande

Rechercher le diamant du sultan à Train World à Schaerbeek (accessible également aux enfants sourds et malentendants dès 8 ans)

S’infiltrer parmi nos ancêtres chasseurs-cueilleurs au Musée gallo-romain à Tongres