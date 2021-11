Thomas Dermine (PS): "Il faut démonter le mythe qui consiste à dire que tout est spolié au musée de Tervuren"

Alors que la France vient de rendre le Trésor d'Abomey au Bénin, la Belgique s'apprête à lui emboîter le pas, en changeant la nature juridique des objets ethnographiques spoliées à l'Afrique, pour pouvoir les rendre à leur pays d'origine.

Dans ce dossier brûlant des restitutions, la France a donné le tempo, en 2017, avec le rapport commandité aux chercheurs Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, qui dressait un cadre pour le retour temporaire ou définitif du patrimoine africain en Afrique. Dont acte, ce mardi, avec la restitution des 26 chefs-d'œuvre du Trésor d'Abomey au Bénin. D'autres pays ont emboîté le pas de l'Hexagone, notamment l'Allemagne, qui s'apprête à rendre 500 bronzes inestimables au Nigeria.

Et la Belgique, qui – avec les 192.000 pièces de l’AfricaMusem de Tervuren – dispose de l'une des plus riches collections ethnographiques au monde. Le secrétaire d'État Thomas Dermine (PS) a précisé son plan, qui vise à rendre possible la restitution des œuvres litigieuses ou spoliées en les faisant passer du domaine public de l'État, où elles sont inaliénables, au domaine privé de l'État. L'Echo lui a donné la parole avant de dresser les enjeux de ce mouvement de l'Histoire, avec toutes ses parties prenantes.

Quel a été le déclencheur de votre plan pour la restitution des biens culturels spoliés l'Afrique?

Ce qui m'a surpris en arrivant à la tête de la Politique scientifique, et donc des collections de l'AfricaMuseum de Tervuren, qui sont parmi les plus riches en Europe, c'est le manque de stratégie globale. Il y avait relativement souvent des descendants, soit de la diaspora, soit en Afrique, qui contactaient le musée en disant: "Tel objet a été volé à l'un de mes aïeux dans des conditions atroces, et je fais une demande de restitution."

Au mieux, ce genre de demandes aboutit à un travail très chronophage, et dans de rares cas, à des restitutions. Au niveau de la gestion du musée, c'est très inefficace et, surtout, on se situe toujours dans une approche un peu repentante. Je me suis demandé s'il ne serait pas possible de mener une démarche plus holistique, en dressant un cadre global pour donner une réponse beaucoup plus généraliste à la question des restitutions.

Vue en plein écran Masque Cihongo.

Masque Cihongo Ce masque de la région du Katanga fait partie d'une série acquise en 1931 par l'herpétologue Gaston-François de Witte lors de ses premières expéditions pour le compte de l'AfricaMuseum de Tervuren. Son acquisition ne soulèverait pas de doute. Il fait ainsi partie des 56% de pièces du musée pour lesquelles les circonstances d'acquisition sont suffisamment documentées et légitimes, résultant soit d'un véritable don, soit d'une transaction commerciale équilibrée. Elles restent dans le domaine public de l'État, et sont inaliénables.

Quelle est la spécificité de cette stratégie?

56 % "Pour une majorité de pièces, soit 56%, les circonstances d'acquisition sont parfaitement documentées et légitimes."

La vraie originalité, c'est de se dire que tous les objets ne se valent pas. Ainsi, pour plus de la moitié des pièces du musée, il n'y a aucun problème. Il faut démonter le mythe qui consiste à dire, du côté africain ou de la diaspora, que tout est spolié et, du côté belge, qu'il faudrait vider le musée de tous ses trésors. Pas du tout! En fait, pour une majorité de pièces, soit 56%, les circonstances d'acquisition sont parfaitement documentées et légitimes. Par légitimes, j'entends qu’elles résultent soit d'un véritable don, soit d'une transaction commerciale équilibrée.

Vous avez déterminé trois catégories pour les pièces du musée…

"Ce qui a été spolié ne nous appartient pas, et implique qu'il faille en transférer la propriété juridique."

Pour ces objets de la "catégorie 3", il n'y a pas de problème. À l'autre extrémité du spectre, il y a environ un millier d'objets, soit 1% environ de la collection, dont on sait qu'ils ont été spoliés, souvent dans des conditions inacceptables, comme pour le fétiche à clous que l'on peut actuellement admirer dans le "parcours de provenance" du musée, arraché durant une campagne militaire. Honnêtement, ces récits sont très durs. Ce qui a été spolié ne nous appartient pas, et implique qu'il faille en transférer la propriété juridique.

"C’est ici que se situe l'innovation: dans la latitude de différencier la question du retour physique de l'objet de la question du transfert de sa propriété juridique." Thomas Dermine Secrétaire d'État à la Politique scientifique

C’est ici que se situe l'innovation: dans la latitude de différencier la question du retour physique de l'objet de la question du transfert de sa propriété juridique. Quand on organise le transfert pour que les pièces reviennent au Congo, on établit simultanément des conventions de dépôt, afin que l'objet reste en Belgique jusqu'à ce que, dans le cadre d'un processus de dialogue bilatéral avec le Congo, le transfert matériel soit organisé.

Ce dispositif pourrait-il s'appliquer aux 35.000 objets dont on ignore tout des conditions d'acquisition?

Il faut avoir l'honnêteté de dire que, pour une grande partie de ces objets, leur provenance demeurera à jamais inconnue. Que fait-on pour ces objets-là? C'est une question budgétaire, mais aussi de collaboration avec le Congo. On envisage d'accélérer les études de provenance pour essayer de réduire cette catégorie au minimum, et faire en sorte que ces objets versent soit dans la "catégorie 3", légitime, soit dans la "catégorie 1", spoliée.

Vue en plein écran Masque heaume suku.

Masque heaume suku Ce masque a été offert au musée par une compagnie concessionnaire, la Compagnie du Kasaï qui, selon les documents du musée, tentait de polir son image au travers d'expositions et de dons d'objets ethnographiques. Ce masque fait partie des 35.000 pièces dont on ignore les conditions d'acquisition, et qui passeront du domaine public au domaine privé de l'État, afin de les rendre aliénables et restituables s'il s'avérait, après enquête ou requête légitime, qu'elles ont été spoliées.

Comment comptez-vous contourner le caractère inaliénable de ces collections qui relèvent du domaine public et sont actuellement protégées?

On fait passer ces objets à la provenance douteuse du domaine public de l'État, où ils sont inaliénables, au domaine privé de l'État, pour les rendre potentiellement aliénables, et donc restituables. Est-ce un twist de juriste? Oui et non, parce que dans les faits, rien ne change pour ces objets mais, symboliquement, on leur confère un statut différent de ceux qui sont dans la "catégorie 3" et qui sont "clean". Peut-être vont-ils encore rester très longtemps dans nos collections, mais si, un jour, il est prouvé qu'ils ont été spoliés, ils pourront être restitués, car ils auront été rendus aliénables.

Ce transfert juridique est-il dans vos compétences?

On peut le faire! Nous sommes en train de travailler sur un dispositif législatif, car dès que l'on procède à des mouvements de collections entre le domaine public et le domaine privé de l'État, il y a des prérogatives parlementaires, mais, le but est bien de le faire d'ici à la fin de législature.

"On fait passer ces objets à la provenance douteuse du domaine public de l'État, où ils sont inaliénables, au domaine privé de l'État, pour les rendre potentiellement aliénables, et donc restituables." Thomas Dermine Secrétaire d'État à la Politique scientifique

Des chercheurs ou des conservateurs de l’AfricaMuseum seront-ils affectés à cette tâche de recherche de provenance?

Le problème que vous posez est évidemment budgétaire: combien de chercheurs, combien de bourses, combien d'équipes? Ce sont des questions que nous mettrons sur la table du gouvernement. Mais on a demandé aussi à l'AfricaMuseum de voir dans quelle mesure des ressources pourraient être réaffectées. Il faut pouvoir prioriser certains moyens budgétaires sur ces questions très actuelles.

Quand vous parlez d'équipes de chercheurs mixtes, dans quel cadre bilatéral cela s'organise-t-il? Et quelle est l'actualité de cette question des restitutions au Congo même?

Il y a un moment solennel où l'on met en place le cadre juridique de ce projet, ce qui vise aussi à piéger un peu les conservateurs opposés aux restitutions. En effet, on scinde la restitution physique de la restitution juridique. Par contre, on s'engage dans un processus bilatéral entre la Belgique et le pays concerné, dans un premier temps le Congo. Ce qui impliquera les Affaires étrangères, la Coopération au développement, et ce qui amplifiera la politique scientifique dans tous ces aspects, notamment la question des dépôts d'objets au Congo, qui ne sont pas encore au niveau des standards de conservation.

Comment désamorcer le côté passionnel qui entoure ce dossier et empoisonne le débat?

Il y a une conjonction à la fois de phénomènes globaux, comme Black Lives Matter, qui échauffent à raison les opinions publiques, et d'éléments très spécifiques à la Belgique, le 60e anniversaire de l'Indépendance du Congo, les excuses du Roi Philippe, tout le travail de la Commission parlementaire sur le passé colonial, etc. Le climat était mûr pour faire avancer les choses. Nous essayons, pour notre part, d'avoir une démarche complètement différente et dépassionnée, qui tient vraiment du tri mécanique. Je suis ingénieur de formation: les restitutions, pour moi, c'est une question de "process management".

Vue en plein écran Masque Luba.

Masque Luba Ce masque-buffle anthropo-zoomorphe est une pièce inestimable, figure de proue des collections de Tervuren. Ce masque luba a été pris en mars 1896 dans le village de Luulu, au Congo, lors des ripostes à ce qui fut appelé la "révolte des Tetelas" au sein de la Force publique. Il fait partie des 900 pièces spoliées qui pourraient faire l'objet des premières restitutions de la Belgique au Congo. >> Ces trois chefs-d'œuvre qui illustrent cet article sont à voir dans le "parcours de provenance" de l'AfricaMuseum, à Tervuren.

Lire aussi Restitution de biens culturels: la Belgique engagée sur une pente glissante

Certaines pièces "litigieuses" ont une valeur symbolique inestimable et font partie du patrimoine mondial de l'Humanité. La question qui inquiète pas mal de gens, de tous bords, c'est de savoir ce qu'elles vont devenir.

"On s'engage dans un processus bilatéral entre la Belgique et le pays concerné, dans un premier temps le Congo. Ce qui impliquera les Affaires étrangères et la Coopération au développement." Thomas Dermine Secrétaire d'État à la Politique scientifique

C'est une question récurrente et légitime. C'est pour cela qu'il faut que cela s'insère dans le cadre de relations diplomatiques d'État à État, que ce soit accompagné le plus possible par la Coopération au développement, et qu'on s'assure que ces pièces puissent être absorbées par des musées africains ou par des réserves équipées et sécurisées correctement. Mais qui sommes-nous pour leur donner des leçons? Il y a cette phrase que j'adore d'Hamady Bocoum, le directeur du Musée des civilisations noires de Dakar: "Si tu me voles ma voiture et qu'après, tu me la rends, surtout ne viens pas me dire comment je dois la conduire."

La question se pose différemment selon les pays. Le Sénégal est un pays stable politiquement et doté d'institutions bien ancrées. Au Nigeria, la situation est beaucoup plus contrastée, avec d'indéniables problèmes de corruption…

Vous posez la vraie question: la stabilité, la maturité institutionnelle de certains pays et la façon de construire des institutions qui soient suffisamment fortes pour survivre à une instabilité du pouvoir politique sur laquelle elles ont peu de prise. Ce sont des choses qui se construisent dans le temps.

Quand on voit les rapports que nous avons avec certaines institutions au Congo, il s'agit d'un processus qui va prendre une génération entre les premiers contacts, le dispositif législatif qui pose un cadre et la phase plus opérationnelle, pour finalement construire des institutions qui seront capables d'accueillir ces œuvres dans le temps. J'entends votre objection, mais je ne pense pas qu'elle suffise à remettre en cause le processus.

Lire aussi Géraldine Tobe joue avec le feu

Le coût des restitutions pour la Belgique Les restitutions recouvrent deux opérations: à court-moyen terme, l'expédition de 900 objets clairement spoliés au Congo et, à moyen-long terme, les recherches de provenance pour 35.000 pièces qui posent question. Deux opérations coûteuses pour la Belgique. En juin 2021, le secrétaire d'État Thomas Dermine proposait ce décompte pour la première catégorie, soit celle des objets mal acquis à restituer au Congo, relevait une consœur du Soir: quelque 900 objets dont 283 arrachés par la violence et 600 entrés illégalement en Belgique. Nous avons estimé le coût de leur expédition de Bruxelles à Kinshasa. La prime d'assurance pour pièces majeures comme le fétiche à clous dit Nkisi Nkunde (évalué 5 millions d'euros), ou le masque-buffle Luba (15 millions d'euros), susceptibles d'atteindre des sommes très supérieures en vente publique, est de 0, 1%, soit 5.000 euros et 15.000 euros respectivement. Pour 900 pièces, les assurances pourraient ainsi s'élever à 1 million d’euros. L'État pourrait toutefois être son propre assureur, épargnant ainsi sur ce poste. Les caisses sur mesure (capitonnées et amorties) pour le transport coûtent de 500 à 5.000 euros pièce, soit une enveloppe moyenne de 2,5 millions d'euros pour 900 boîtes (d'ordinaire, on ne regroupe pas les objets). Le transport nécessiterait quant à lui 5 containers spéciaux capitonnés et conditionnés (Tervuren-Anvers-Kinshasa), pour un coût unitaire estimé entre 30.000 et 40.000 euros. Les pièces les plus coûteuses voyagent par avion, avec accompagnateurs spécialisés. Les frais d'une trentaine d'accompagnateurs (hébergement, transport) seraient de 36.000 euros (400 euros x 3 jours). Enfin, il conviendrait d'ajouter une partie des frais d'exposition (boîte de présentation, encadrement, etc.) estimés pour une exposition courante à 200 euros par pièce, soit près de 2 millions d'euros. Provenances Les objets de la seconde catégorie, dont il faudrait établir la provenance pour savoir s'ils ont été bien ou mal acquis, seraient au nombre de 35.000 dans les collections de Tervuren. Une recherche courante sur un objet, avec déplacement sur les lieux d'origine, dure de 15 jours à 3 mois. Soit une recherche moyenne d'un mois par objet, ce qui équivaudrait à 2.900 ans pour un seul chercheur, ou à 10 ans pour 290 chercheurs. Sachant qu'un titulaire coûte 50.000 brut/an, le coût annuel d'une opération globale se monterait en théorie à 14,5 millions d'euros, et le coût décennal à 145 millions d'euros. Là encore, cette enveloppe serait revue à la baisse si les recherches de provenance groupaient les objets ou si une partie de ces travaux étaient menés par des chercheurs africains sur place. S'y ajoutent les frais usuels (transports, logement, indemnités de déplacement), soit entre 5.000 et 10.000 euros par chercheur et par voyage, et d'éventuels honoraires. À raison de 50 missions par an sur 10 ans, cela se chiffrerait à 3,75 millions d'euros. Moyens disponibles La dotation annuelle de l'Africa Museum de Tervuren ne s'élève qu'à… 15 millions d'euros par an. Cette estimation n'inclut pas d'éventuelles externalités pour l'État, ses institutions et leur écosystème: perte d'actifs, manque à gagner (moins de pièces et moins de visiteurs entraînant une baisse de recettes) et suppressions d'emplois directs (conservateurs, restaurateurs) et indirects (les postes privés induits: traducteurs, maquettistes, scénographes, conservateurs spécialisés externes, éclairagistes, etc.). Du côté des bénéfices, il reste à calculer quel volume d'emplois et d'activité ces retours généreront au Congo et en Belgique. | JFHG