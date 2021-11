"Wonderlijke Voyage", l’histoire d’un aumônier à l’abordage

L’abbaye Saint-Pierre (Gand) nous embarque pour les Indes orientales, aux côtés d’un aumônier qui a tenu un journal pendant son voyage en 1721. Une expo immersive merveilleusement amarrée à 250 objets originaux.

Votre dévouée n’aurait pas fait une grande navigatrice: par inadvertance, on est entré dans l’expo par sa sortie. Ce genre de désorientation n’ayant plus rien donné d’intéressant depuis 1492, on se laisse rediriger par un moussaillon du musée vers la première salle de "Wonderlijke Voyage" ("Merveilleux Voyage"), aménagée comme un bureau d’entrepreneur au XVIIIe siècle, avec son secrétaire, son globe et ses chinoiseries. C’est dans ce cadre qu’en 1721, le prêtre gantois Michael de Febure accepte d’accompagner un navire marchand vers les Indes orientales, en partant d’Ostende. Durant 16 mois, il sera l’aumônier du "Sint-Pieter", contournant l’Afrique pour rejoindre les comptoirs de la côte de Malabar. Michael de Febure nous a laissé un document pour s’imaginer à ses côtés: son journal de bord recueillant ses impressions, le fil rouge de "Wonderlijke Voyage".

L’objectif de "Wonderlijke Voyage" n’est pas uniquement de provoquer notre émerveillement, mais aussi notre immersion. Il faut dire que l’endroit s’y prête: la voûte de l’abbaye Saint-Pierre rappelle d’emblée une coque de bateau renversée.

La mise en scène de l’expédition du "Sint-Pieter" s’appuie sur la présentation de 250 objets originaux, dont le journal en question, conservé par la bibliothèque universitaire de Gand. Parmi les prêts, des objets récupérés de vraies épaves du XVIIIe siècle – le peigne qui a permis à un marin soucieux de son hygiène d’écarter ses poux il y a 300 ans –, des atlas et autres instruments de navigation, des modèles de navire, des sabres et pistolets, des marlins et requins empaillés, mais aussi des œuvres d’art. Ce dessin du Musée Plantin-Moretus par exemple, une scène fantastique exécutée vers 1547 représentant une baleine échouée, assaillie par une poignée de curieux.

Vue en plein écran "Aangespoelde vinvis te Egmond", 1547 ©Museum Plantin-Moretus

On se délecte aussi devant les estampes d’époque, comme la caricature d’un "Oost-Indiëvaarder" ayant visiblement liquidé le stock de cognac du navire, issue du Rijksmuseum d’Amsterdam. Mais même ce qui n’est pas de l’art proprement dit nous percute par son étrange beauté, qu’il s’agisse des coraux exposés, d’une scintillante longue-vue en galuchat (c’est-à-dire, en peau de raie!) ou des cartes anciennes rehaussées de couleurs acidulées.

Lire aussi Europalia Trains & Tracks ou la puissance picturale du dieu Machine

Orage en mer

L’objectif de "Wonderlijke Voyage" n’est pas uniquement de provoquer notre émerveillement, mais aussi notre immersion. Il faut dire que l’endroit s’y prête: la voûte de l’abbaye Saint-Pierre rappelle d’emblée une coque de bateau renversée. Pour planter les objets dans leur contexte et nous téléporter à bord du "Sint-Pieter", la scénographie très Thalassa se voit augmentée d’une bande-son et de moments high-tech. Décor de cabine, bruit des vagues, simulation d’un orage qui fait tanguer le bateau… C’est bien fait et on se prend au jeu. Au point où, quand un autre matelot visitant l’expo nous fait remarquer une carte accrochée de travers, on lui répond que cela semble inévitable, en pleine tempête.

Parmi les prêts, des objets récupérés de vraies épaves du XVIIIe siècle dont un peigne qui a permis à un marin soucieux de son hygiène d’écarter ses poux il y a 300 ans.

L’audioguide et les panneaux explicatifs bien ficelés nous font partager les petits bonheurs de l’équipage – la kermesse d’Ostende célébrée à bord, par exemple – mais aussi les dangers rencontrés, des bancs de sable à la menace des pirates, sans oublier le risque de marcher sur les plates-bandes d’une autre puissance navale (sounds familiar, post-Brexit!).

Vue en plein écran Journal de bord du prêtre Michael de Febure, 1721-1722. ©Universiteitsbibliotheek Gent

Malgré ces périls et quelques derniers sacrements administrés par Michael de Febure, le "Sint-Pieter" finit par atteindre la côte de Malabar. L’occasion de nous entourer des marchandises qu’on y embarquait jadis: des cotonnades imprimées (les "indiennes"), des défenses d’éléphant, des coquillages cauris, mais aussi des sacs d’épices, un festival olfactif qui confirme notre récent résultat négatif. Bref, en ces vacances d’automne un peu moroses, "Wonderlijke Voyage" nous transporte à mille lieues de la quatrième vague.

Bande-annonce de l'expo