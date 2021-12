World Press Photo 2021: les histoires qui comptent

Prolongée jusqu’au 30 janvier, à Liège: la 64e édition du prix World Press Photo, concours annuel et international de photojournalisme. À travers 150 clichés de haut vol, plongée dans les actualités de 2020.

Ce n’est pas un câlin comme les autres. Avec «The first embrace», Mads Nissen (Danemark) capture le moment où pour la première fois après cinq mois d’isolement, dans une maison de retraite du Brésil, une aînée et son infirmière peuvent enfin s’embrasser grâce à un procédé ingénieux: le «rideau à câlins». Le photographe était au bon endroit au bon moment pour saisir, avec empathie et simplicité, ce moment de très grande émotion. Photo élue par le jury photo de l’année.

Référence en matière de photojournalisme, la mission du concours World Press Photo, comme l’écrit Azu Nwagbogu, Directeur de l’African Artist’s Foundation, est de «faire connaître au monde les histoires qui comptent». Pour ce faire, le concours distingue images seules et séries, et nomme les trois lauréats des unes et des autres dans diverses catégories: sujets contemporains, actualités, nature, environnement, portraits, sports,… Le concours se penche aussi sur les projets photographiques à long terme. Il présente également les lauréats du prix Digital Storytelling avec une sélection de neuf productions gagnantes, des reportages vidéo, longs et courts, et des réalisations interactives.

Entre tragédie, espoir et humanité, les photos ne versent ni dans le sensationnalisme ni dans l’esthétisme et abordent toujours leur sujet avec respect et dignité. Mais elles ne sacrifient rien non plus des exigences propres au médium photographique. Joshua Irwandi (Indonésie), par exemple, montre, en une composition sobre mais efficace, un aspect dramatique du confinement: les victimes mortes n’ayant droit à aucune funérailles.

Vue en plein écran Ce cliché de Mads Nissen a remporté ce week-end le World Press Photo 2021 C ©Mads Nissen / World Press Photo / EPA

2020, année multiple

2020 restera marquée par la pandémie mais également par une multiplicité d’autres problèmes et défis. C’est ainsi que l’exposition nous met devant les yeux la seconde guerre du Haut-Karabakh, les enjeux environnementaux telles que la fabrication de glaciers dans le nord de l’Inde ou la souffrance animale. Signalons également les migrations, l’identité de genre, les conséquences de l’éruption du volcan Taal aux Philippines, l’invasion des criquets pèlerins au Kenya, la folie des armes à feu aux Etats-Unis, l’explosion au port de Beyrouth ou encore les émeutes consécutives au décès de George Floyd.

"Les photos et les histoires sélectionnées suscitent des émotions et une prise de conscience générale. Telle est la force de la bonne photographie: fournir rapidement des informations qui vont droit au cœur." Joumana El Zein Khoury Directrice exécutive du concours World Press Photo

Au-delà des images véhiculées par les médias traditionnels ou les réseaux sociaux, l’intérêt du photojournalisme est aussi de porter nos regards vers des réalités beaucoup moins visibles et ne relevant pas de l’actualité «chaude». Ainsi du travail à long terme d’Antonio Faccilongo (Italie) dans sa série primée «Habibi» («mon amour» en arabe) qui porte sur un aspect inédit du conflit israélo-palestinien: comment les prisonniers palestiniens condamnés à de longues peines parviennent à faire passer leur sperme vers l’extérieur afin de garantir à leur couple la procréation. Ou encore le travail également à long terme de Karolina Jonderko (Pologne) sur les «Bébés reborn», ces poupées hyperréalistes capables de susciter des émotions chez des adultes.

