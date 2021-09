Benoît Nihant: "La concurrence ne se joue pas entre nous, mais entre les chocolatiers qui travaillent la fève et le monde industriel"

Produire ses propres fèves

Concurrence, qualité et éthique

On l'ignore souvent, mais si les chocolatiers sont aujourd'hui très nombreux sur le marché, ils le sont nettement moins à produire eux-mêmes à partir de la fève. "En Belgique, nous devons être 7 ou 8 à les importer et les travailler directement. Mais je ne suis pas certain du chiffre non plus", ajoute-t-il prudemment. Et de poursuive sur le fait que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, "la concurrence ne se joue pas entre nous, mais entre les chocolatiers qui travaillent la fève et le monde industriel. Notre démarche et nos prix sont très différents. Moi je travaille avec le paysan, et je lui paie les fèves à un prix décorrélé de celui de la Bourse, en général entre 6 et 12 fois le cours, sinon les populations ne peuvent pas vivre dignement. Concernant la concurrence, on ne lutte pas à armes égales avec la grande industrie, car nous achetons déjà nos fèves plus chères que le produit fini vendu en grande surface. Ça veut tout dire sur le prix auquel ils achètent leur matière première."