Bert Meewis sacré chef de l'année par le Gault&Millau

Avec Bert Meewis ("Slagmolen" à Oudsbergen) consacré chef de l’année par le Gault&Millau Belux, c’est le retour de la cuisine classique. Gratifié de 18/20 dans le guide jaune (Gault&Millau) et de deux étoiles dans le guide rouge (Michelin), le restaurant limbourgeois perpétue la grande cuisine d’inspiration franco-belge.

Bert Meewis, qui vient d’être sacré "chef de l’année" dans le guide Gault&Millau, envoie de la cuisine de son restaurant "Slagmolen" situé dans un ancien moulin à eau d'Oudsbergen, des préparations classiques comme volaille de Bresse et sauce au Porto ou gratin de crabe royal, sauce au Champagne.

Cette reconnaissance confirme un retour à une cuisine plus traditionnelle qui semble redevenir très demandée par des gourmets-gourmands lassés des aventures parfois déroutantes de la cuisine créative actuelle.

Pour les autres élus de cette nouvelle édition belgo-luxembourgeoise, comme toujours, ce guide arrive précurseur pour certains restaurants et successeur pour d’autres par rapport à Michelin. Dans ce dernier cas, "La Paix" (Bruxelles), deux étoiles, accède cette année à un (relatif) timide 17,5/20.

Les nominés "jeune chef de l’année" sont, pour la Flandre, Glenn Verhasselt ("Sir Kwinten" à Lennik), un titre amplement mérité. Le duo Jean Vrijdaghs-Sébastien Hankard ("Le Gastronome" à Paliseul) et Grégoire Gillard (au nouveau et très branché "Barge"), sont élus respectivement pour la Wallonie et Bruxelles.