Christophe Pauly élu chef de l’année par le Gault&Millau

En alternance avec les trois régions du pays, c’est la Wallonie qui, cette année, devait proposer le chef ayant retenu plus particulièrement l’attention des inspecteurs. Et c’est Christophe Pauly, chef étoilé du restaurant «Le Coq aux Champs» de Soheit-Tinlot en province de Liège, qui remporte le titre. En pleine campagne, il propose une cuisine d’apparence simple, classique et très goûteuse. On lui reconnaît aussi une rigoureuse sélection des produits mis en œuvre. Le souvenir d’un classique légendaire de la cuisine française qui requiert un grand savoir-faire, le lièvre à la royale, demeure toujours dans ma mémoire de chroniqueur. Durant l’actuelle fermeture de son restaurant, Christophe Pauly propose quelques-uns de ses plats en service «drive-in».