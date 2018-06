"Dinner in the sky" est de retour à Bruxelles

Installé pour la première fois devant la Basilique de Koekelberg pour deux semaines, le restaurant volant "Dinner in the Sky" accueille dès ce lundi les fins gourmets avec au menu les plats servis par quatorze chefs étoilés. L'expérience s'étalera sur deux semaines.

Pour sa septième saison en Belgique, la table aérienne de "Dinner in the sky" revient tutoyer les gratte-ciels de la capitale. Le concept: deux grues élèvent trois fois leur table de 22 couverts chacune, le temps d'un déjeuner et de deux dîners, à cinquante mètres d'altitude. Derrière les fourneaux, la crème de la crème. Quatorze chefs étoilés, pour la plupart bruxellois, participent à l'événement qui débute ce lundi et se terminera le dimanche 24 juin.

Grande première, le restaurant prend ses quartiers devant la basilique de Koekelberg. A Bruxelles, le parti pris est de faire découvrir la gastronomie étoilée belge "de la façon la plus surréaliste qui soit", selon les organisateurs.

"Dinner in the sky" a déjà 12 ans de bouteille et a sillonné les cieux d'une quarantaine de pays.

Les plus belles toques du pays

Pour déguster un menu gastronomique cinq services accompagnés de champagne et de vins d’exception, il faudra débourser 285 euros par personne.