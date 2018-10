Et le cuisinier de l'année 2019 est...

Alexandre Mazzia, chef de l'établissement "AM" à Marseille, a été désigné meilleur cuisinier de l'année 2019 par Gault&Milau. Cet ancien basketteur de 42 ans, qui est né et a grandi au Congo avant de faire le tour du monde, propose des plats issus du terroir de Marseille assaisonnés avec les saveurs africaines de son enfance.

Des plats... étonnants

Les recettes naissent à partir d'"une lumière, parfois une couleur intense qui va me marquer, une forme et puis derrière on construit petit à petit", assure le chef. L'élaboration peut prendre de deux jours à un an.