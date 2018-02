Karen Torosyan, le chef étoilé de "Bozar Brasserie", rachète le restaurant

Pour le chef étoilé Karen Torosyan , 38 ans,il s'agit là d'"un ultime challenge", de "l'aboutissement de toute une vie". Après avoir passé huit années derrière les fourneaux de cette enseigne, l'artisan-cuisinier vient de racheter les parts de David Martin , propriétaire des lieux depuis 2010 et connu notamment pour son émission culinaire sur RTL "Martin Bonheur".

David Martin est également aux commandes de 5 restaurants, dont l'étoilé "La Paix" à Anderlecht. Il avait placé directement Karen Torosyan à la barre de 'Bozar Brasserie', cet espace art déco adossé aux Beaux-Arts de Bruxelles. "Depuis quelques années, j'ai l'impression de ne plus lui être utile. J'allais à Bozar mais je me demandais pourquoi. Il n'y a pas d'intérêt à garder pour garder. Je ne renonce pas, je remets juste le restaurant à la personne qui le mérite", explique David Martin.

"Je n'ai pas fait grandir l'endroit, on a grandi ensemble"

David Martin (à droite) et Karen Torosyan

Du côté de l'acheteur, on promet de ne rien changer et de "continuer à faire la cuisine que j'aime, avec le même acharnement, la même envie, la même ambition", souligne Karen Torosyan. Il faut dire que la recette 'Bozar Brasserie' est gagnante. A partir de 2015 où le chef Torosyan remporte le championnat du monde de pâté-croûte à Tain-l'Hermitage, tout s'enchaîne: sa cote passe de 13 à 16/20 dans le guide Gault&Millau qui le sacre également "Artisan-cuisinier" de 2016 et il empoche, la même année, un premier macaron au Michelin.