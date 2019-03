Lancement du concours mondial de sommellerie

Les premières épreuves de la compétition ont commencé ce lundi. Les candidats se sont soumis à un examen écrit de 23 pages ainsi qu’à une dégustation suivie d’une identification d’un vin blanc, d’un vin rouge et de trois spiritueux. Ce mardi soir, 18 demi-finalistes seront sélectionnés pour franchir la deuxième étape du concours composée d’épreuves similaires à la première. Vendredi, jour de la fin de la compétition, ils ne seront plus que trois à se départager le titre de meilleur sommelier au monde.

Selon le président de l’Association de la Sommellerie Internationale (ASI) et coorganisateur du concours, Andres Rosberg, la sommellerie est actuellement plus que tendance: "La profession de sommelier n’a jamais été aussi polyvalente et populaire, non seulement dans les restaurants et les hôtels, mais aussi dans les secteurs tels que le tourisme, le journalisme, la production de vin, les événements et la vente." D’après lui, les réseaux sociaux jouent également un rôle dans la côte de popularité du métier. Il décrit également cette compétition mondiale comme moyen de convaincre les employeurs qu’engager un sommelier n’est pas un "gaspillage d’argent".