Le Gault&Millau 2019 sacre David Martin Chef de l'Année

Pour sa 16e édition, le guide Gault&Millau a choisi David Martin du restaurant La Paix à Anderlecht comme Chef de l'Année 2019.

Pour la seizième édition du tant attendu guide Gault&Millau Belux, les inspecteurs (anonymes) ont visité et passé en revue plus de 1.400 restaurants et établissements POP sur le territoire belge et luxembourgeois. David Martin du restaurant La Paix à Anderlecht a été sacré Chef de l'Année 2019.

"Avec David Martin comme chef de l’année, nous ne choisissons pas seulement un chef, mais aussi une personnalité, un homme d’expérience qui sait faire preuve de créativité et d’audace. Son inspiration, il la tire tant des cuisines française et belge que japonaise. Ce chef intelligent et entreprenant a ainsi offert au restaurant La Paix une nouvelle identité tout en témoignant un profond respect pour le passé", explique la rédaction.

Pour la première fois, un chef wallon se voit décerner le maximum de 5 toques. Il s'agit de Sang-hoon Degeimbre du restaurant L’air du temps qui grimpe en effet à 19/20.

Autres hausses à épingler dans le peloton de tête: le Sea Grill d’Yves Mattagne avec 18,5/20, The Jane de Nick Bril et Chambre Séparée de Kobe Desramaults qui décrochent un 18/20. Quant aux Hof van Cleve et Bon-Bon, ils conservent leur 19,5/20.

Du côté des Jeunes Chefs de l’Année, ce sont Thijs Vervloet (Colette – Westerlo) pour la Flandre, Maxime Zimmer (Un Max de Goût - Comblain-au-Pont) pour la Wallonie et Maxime Maziers (Bruneau– Bruxelles) pour la Région bruxelloise qui sont mis à l’honneur.

→ Voici la liste des lauréats pour les différents thèmes: Hôte de l'année: Fabrice D’Hulster (Sea Grill – Bruxelles)

Italien de l’année: François Piscitello (La Villa des Bégards - Embourg)

Asiatique de l’année: Bún Bar & Restaurant (Anvers)

Terrasse de l’année: Bachtekerke (Bachte-Maria-Leerne)

Sommelier de l'année: Yanick Dehandschutter (Sir Kwinten – Lennik)

Dessert de l'année: Martijn Defauw (Rebelle - Marke)

Brasserie de l'année: Brasserie Julie (Sint-Martens-Bodegem)

Gastro-bistro de l’année: Veranda (Anvers)

Artisan cuisinier de l’année: Luc Broutard (La Table du Boucher – Mons)

Chef-légumes de l'année: Nicolas Decloedt (humus x hortense – Bruxelles)

Nouveauté remarquable de l’année: Souvenir (Gand)

Carte des vins de l'année: Au Gré du Vent (Seneffe)

Carte des bières de l'année: De Gebrande Winning (Saint-Trond)

Le prix-plaisir de l’année: Le 54 (Tongres), Le Tournant (Bruxelles) et Attablez-Vous (Namur)

Les 3 découvertes de l’année: La Canne en Ville (Bruxelles), Le Vieux Château (Flobecq) et ViEr (Courtrai)

Parmi les nouveautés, le cahier POP n'en finit pas de croître. Il rassemble en effet les meilleures adresses de fast/street food gourmande et compte aujourd'hui plus de 250 adresses. Les trois lauréats POP de 2019 sont Peppe’s à Genk, MyTannour à Bruxelles et Samëlla à Visé.

Au total, le guide 2019 compte 240 nouvelles adresses et une centaine d'adresses ont toutefois disparu, la plupart pour fermeture.

Dans cette édition 2019, Gault&Millau présente deux nouveaux cahiers: ‘Finest Chocolatiers in Belgium and Luxemburg’ et ‘Great Cocktail Bars in Belgium’. Ils ont récompensé les adresses suivantes:

Bars à cocktails: Botanical by Alphonse à Namur; BarBurbure à Anvers et La Pharmacie Anglaise à Bruxelles.

Quant aux meilleurs Chocolatiers, ils ont été dévoilés il y a trois semaines lors de la cérémonie de lancement qui s’est déroulée à la Chocolate Academy à Wieze.